AK Parti'nin Kayseri Belediye Başkanı adayına havaalanında coşkulu karşılama

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, dün Haliç Kongre Merkezi\'nde AK Parti\'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladığı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul dönüşü Erkilet Havalimanı\'nda partililerce coşkuyla karşılandı. Kalabalığa seslenen Büyükkılıç, \"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimsenin inancına, kıyafetine, ırkına, rengine, siyasi kanaatine, felsefesine bakmayacağız. Bizde kibir olmayacak\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul\'daki Haliç Kongre Merkezi\'nde, partisince 2019 yerel seçimi için 40 ilde gösterilecek belediye başkan adaylarını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu açıklanan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul dönüşü Erkilet Havalimanı\'nda partililerce coşkuyla karşılandı. AK Parti\'den Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini 3 dönemdir sürdüren Büyükkılıç\'ı karşılayanlar arasında AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları da yer aldı.

\'HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ\'

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memduh Büyükkılıç, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'nın selamlarını getirdim. Beklentisi, Kayseri adına yüksek. Kayseri\'nin tamamını kucaklayacak anlayış içinde çalışma yapmamızı istedi. El ele, gönül gönüle, hep birlikte çalışacağız. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, \'ben\' değil \'biz\' anlayışı ile belediye başkanlarımızla STK\'larımızla OSB\'lerimizle iş adamlarımızla ticaret erbabı ile Sarız\'dan Yahyalı\'ya, Akkışla\'dan Felahiye\'ye kadar tüm ilçeleri kucaklayacağız, bağrımıza basacağız. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız. Devletimize sahip çıkarak, herkesi kucaklayacağız. Milletvekili, belediye başkanlarımızla \'ben\' değil, \'biz\' anlayışı ile insanlar bizi sevdi, sahip çıktı. Bize sahip çıkan insanları mahcup etmeyeceğiz\" diye konuştu.

Büyükkılıç, çocukları ile eşine de teşekkür ederek, \"Çocuklarımızı yıllarca ihmal ettim; ancak fedakarlık olmadan hizmet noktasına kimse sizi getirmez. Geri planda olan, fedakar eşim doktor hanıma da teşekkür ediyorum\" dedi.

\'BAŞKANLA ARAMIZDA SORUN OLMAZ\'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile aralarında sorun olup olmadığı sorulan Büyükkılıç, \"Değerli başkanımızla konuştuk, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kişilere değil; davamız, insanlık sevdası. \'Gönül gönüle\' diyoruz. Bu \'ben\' olayı değil. Aramızda sorun olmaz. Onun yaptığı çalışmaları daha iyi noktalara taşıyacağız. Yani görüşüyoruz, bizim dava arkadaşımız. Aramızda sorun olmaz. Allah\'ın izniyle sorun oluşturmaz. Biz kaygının insanlarıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yol arkadaşlarıyız, dava adamıyız. Görev verilirse hizmet yaparız, verilmezse de verilen arkadaşları sırtlarız. Biz asla dışarıda bırakmayız, ötekileştirmeyiz\" diye yanıt verdi.

OTOBÜSTEN PARTİLİLERE SESLENDİ

Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları ile partililerin havaalanındaki karşılamasının ardından otobüs üzerinden kalabalığa seslendi. Kimseyi ötekileştirmeyeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

\"Kimsenin inancına, kıyafetine, ırkına, rengine, siyasi kanaatine, felsefesine bakmayacağız. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' anlayışı içinde hareket edeceğiz. İnsana değer verme anlayışı içinde tüm kardeşlerimizi kucaklayacağız. Onların derdi ile dertlenip, sevinci ile coşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizde kibir olmayacak. Kimsesizin kimsesi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın \'Sizden rekor bekliyoruz\' talimatıyla çalışacağız, tüm teşkilatlarımızla gayret göstereceğiz. Bundan sonra daha fazla çalışıp, gönüllerde taht kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın \'gönül belediyeciliği\' talimatını en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayacağız.\"

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