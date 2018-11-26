AK Parti'nin Kayseri adayı Büyükkılıç'a coşkulu karşılama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Melikgazi ilçesi Belediye Başkanı ve AK Parti\'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye personeli tarafından coşku ile karşılandı

Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası önünde törenle karşılandı. Mesai arkadaşlarınca yapılan karşılama nedeniyle duygulandığını ifade eden Büyükkılıç şunları söyledi:

\"Kayserimizin güzel insanları her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere olan bu güveninden dolayı kendisine teşekkür ediyor, inşallah Kayserili hemşehrileri olarak onun yüzünü ak edeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı olarak sizlerle birlikte 20 yıldır Kayseri’ye yapmış olduğumuz bu güzel hizmetler sonucunda sizlerin fedakâr, gayretli, iyi niyetli, güler yüzlü çalışmalarından sonra büyükşehir belediye başkanı adayı olarak herhalde burada belirlenmesine en büyük katkıyı sizler sağladınız. Ben sizlere minnet duyuyorum. Sizler iyi ki varsınız. Sizlerin gece demeden gündüz demeden hiçbir hesap yapmadan, hasbi olarak yapmış olduğunuz çalışmalar Kayseri kamuoyunda kabul gördü. Sizlerin de bir büyüğü, ağabeyi, önderi olarak sizin önünüzde yürüyen bir kardeşiniz olarak elbetteki Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımız ve Kayserililerin \'biz istiyoruz\' dediği ve Kayserimizde layık gören ve aday olarak gösterilen ben sadece bir isimim. Ben değil, sizler adaysınız. Ben değil, Kayserinin tüm insanları aday, ben öyle görüyorum. İnşallah hep beraber daha güzel günlere diliyorum. Bu nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizlerin sevgisine layık oluruz.\"



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