AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Zeybekci

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti\'nin günlerdir beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını, Ankara\'da düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı\'nda açıkladı. Günlerdir adı Büyükşehir için konuşulan eski Ekonomi Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Erdoğan, \"İnşallah İzmir\'i Nihat Bey ile birlikte alacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski Ekonomi Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci olduğunu açıkladı. Zeybekci, grup toplantısına eşi Ayşen Zeybekci ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte gitti. Erdoğan, Zeybekci\'nin adaylığını açıklamadan önce İzmir\'de Körfez\'in koktuğunu söyledi. Körfez\'in temizlenmesi isteyen Erdoğan daha sonra Zeybekci\'nin adaylığını açıkladı. Zeybekci\'nin belediye başkanlığı, milletvekiliği ve bakanlık yaptığını hatırlatan Erdoğan, \"Hem İzmir\'de iş adamlığı devam ediyor. Sürekli olarak da bölgenin iş insanı olarak çalışan bir arkadaşımız. İzmir\'i Nihat bey ile birlikte alacağız\" dedi.

İZMİR\'DEN KALABALIK BİR GRUP ANKARA\'YA GİTTİ

Grup toplantısı öncesi, AK Parti İzmir İl Teşkilatı\'ndan da kalabalık bir grup Ankara\'ya gitti. İl Başkanı Aydın Şengül\'ün yanı sıra il başkan yardımcıları, Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve kadın kollarından bazı isimler ile İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve bazı partililer, Başkent\'te aday açıklamasına katıldı.

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961\'de Denizli\'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar\'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü\'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü\'nde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1994\'te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24\'üncü Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı.

EKONOMİ BAKANLIĞI YAPTI

26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan\'ın 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62\'nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'nde tekrar Ekonomi Bakanı olarak, kabinede yer aldı. 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerinde Denizli milletvekili olarak tekrar Meclis\'e girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim Hükümeti\'nde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015’teki seçimlerde tekrar meclise girdi. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64\'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş\'a devretti. Zeybekci son olarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, Ayşen Zeybekci ile evli ve 4 çocuk babası.

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