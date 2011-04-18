-AK PARTİ'NİN İLK MİTİNGİ BAYBURT'TA ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasını 22 Nisan'da saat 14.00'de Bayburt'tan başlatacaklarını bildirdi. AK Parti Milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, seçim beyannamesini önceki gün açıkladıklarını anımsatarak, seçim kampanyasını da Bayburt'tan başlatacaklarını söyledi. 22 Nisan saat 14.00'de Bayburt'tan başlatacakları seçim kampanyasında ikinci durağın aynı gün Gümüşhane olacağını bildiren Başbakan Erdoğan, ''Kampanyamızı da, 22 Nisanda CHP'nin hışmına uğradığı Bayburt'tan 14.00'de başlatıyoruz, CHP 2 milletvekilini çok gördü Bayburt'a. Hemen arkasından, aynı gün Gümüşhane'ye geçiyor, orada ikinci mitingimizi yapıyoruz. Ulaşabildiğim illere bizzat ben gideceğim. Ulaşamadıklarımıza, programımızın imkan vermediği şehirlere bakan arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız gidecekler'' dedi.