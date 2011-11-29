-AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi TBMM (A.A) - 29.11.2011 - AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. AK Parti, TBMM Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamaması üzerine önerisini Genel Kurula taşıdı. Öneri üzerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, bedelli ve dövizle askerlik konusundaki yasa tasarısı ile TBMM Teşkilat Kanunu Teklifinin 48 saat geçmeden gündemin ön sıralarına çekilmesi, MHP'nin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında verdiği gensoru önergesinin 1 Aralık Perşembe günü görüşülmesini istediklerini anlattı. Genel Kurulun bugün bedelli askerlik, yarın ise TBMM Teşkilat Yasa teklifi yasalaşıncaya kadar çalışmasını önerdiklerini kaydeden Aydın, ayrıca 1 Aralık Perşembe günü gensorunun ardından bir uluslararası anlaşmanın görüşülmesini, bunun bitmemesi halinde ise Genel Kurulun 2 Aralık Cuma günü de çalışmasını istediklerini söyledi. Aydın, ''Cuma günü çalışmayabiliriz. Genel Kurulun performansı çok önemli. Meclisi yoğun günler bekliyor. Halkın gündeminde olan düzenlemeleri birlikte çıkarmayı umuyoruz'' dedi. -''Sabaha kadar diye bir nöbet yok''- Öneri aleyhinde konuşan BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, bedelli askerlik nedeniyle Türkiye'nin gözünün Mecliste olduğunu belirterek, ancak düzenlemenin tartışılması gerektiğini ifade etti. Kaplan, ''Niye zengin bedelli yapıyor, niye yoksul zor durumda. Bunun ortası yok mu konuşmalıyız'' diye konuştu. di. Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi.