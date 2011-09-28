-Ak Parti'nin CHP randevusu TBMM (A.A) - 28.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti heyetinin yarın kendileriyle yapacağı görüşmeyi, ''Meclis Başkanı'nın başlatacağı çalışmalar öncesinde, siyasi partilerin bir iyi niyet beyanının ortaya konulacağı bir görüşme'' olarak değerlendirdi.yanıtladı. CHP heyetinde yer alacak Hamzaçebi, görüşmenin, AK Parti'nin, yeni anayasa konusunda bir niyet beyanı olarak kamuoyuna yansıdığını, randevu talep eden mektuptaki ifadelerin böyle bir niyeti ortaya koyduğunu söyledi. Hamzaçebi, ''AKP'nin arzu ettiği, böyle bir niyetin, diğer siyasi partiler tarafından da kamuoyuna ifade edilmesi. Yoksa bu görüşmede, siyasi partiler açısından yeni anayasanın olmazsa olmazları nelerdir veya yeni anayasada neler olacağı, neler yapılabileceği konularının gündeme geleceğini sanmıyorum'' dedi. Hamzaçebi, bunların, TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında, yeni anayasa için bir masa etrafında buluşulduğunda konuşulacak konular olduğunu belirtti. Bu görüşmeyi, ''Meclis Başkanı Çiçek'in başlatacağı çalışmalar öncesinde, siyasi partilerin bir iyi niyet beyanının ortaya konulacağı bir görüşme'' olarak değerlendiren Hamzaçebi, bu konudaki olumlu görüşlerini ifade edeceklerini kaydetti. Çiçek'in kendilerinden talep etmesi halinde kimlerin bu çalışmaya katılacağına yönelik bir değerlendirme yaptıklarını vurgulayan Hamzaçebi, yeni anayasada olması gerekenlere yönelik temel ilkeleri belirledikleri bir çalışmalarının bulunduğunu anlattı. Hamzaçebi, hiçbir siyasi partinin, anayasa yapımına ilişkin görüşmelere elinde bir metinle gelmemesini istedi. Hamzaçebi, ''Metinler bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkan sonuca göre yazılır'' dedi. Meclis Başkanı'nın doğrudan isim mi isteyeceği yoksa daha farklı bir yöntem mi izleyeceğini bilemediğini belirten Hamzaçebi, ''Sayın Meclis Başkanı, şüphesiz izleyeceği yöntem öncesinde siyasi partilerin görüşlerini alacaktır diye düşünüyorum. Doğal olan Sayın Meclis Başkanı'nın siyasi partilerle görüşerek, yöntemi kararlaştırmasıdır'' diye konuştu.