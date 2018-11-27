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Politika

AK Parti'nin Çanakkale adayı Gider

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Başkanlığı adaylığına, AK Parti, bir önceki dönem Milletvekili Ayhan Gider'i aday gösterdi

27 Kasım 2018 16:53

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Başkanlığı adaylığına, AK Parti, bir önceki dönem Milletvekili Ayhan Gider\'i aday gösterdi. Gider\'in Belediye Başkanlığı adaylığını bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 
AK Parti\'de Çanakkale Merkez Belediye Başkan adaylığı yarışı sonuçlandı. Bu süreçte AK Parti\'den Belediye Başkan adayı olabilmek için eski Valilerden Süleyman Kamçı, eski İl Başkanlarında Erdener Can, Belediye Meclis Üyelerinden Tülay Ömercioğlu, Ethem Hırçın ve Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş aday adaylıklarını açıklamışlardı. Ancak, AK Parti\'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı, bu dört ismin dışına çıkıp, aday adaylığı başvurusu da yapmayan bir önceki dönem Milletvekili Ayhan Gider oldu. Parti Genel Merkezi\'nin bu kararı vermesinde kentte yaptırılan anket sonuçlarının etkili olduğu belirtildi.
Bugünkü Grup Toplantısı\'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklanarak resmen ilan edilen AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider şu açıklamayı yaptı: 
\"Bugünkü aday tanıtımıyla birlikte süreç başlamış oldu. Biz de gerekli detayları Çanakkale halkımızla birlikte paylaşacağız. Çanakkale\'nin bir değişime ihtiyacı var. Bu da sıkça dillendiriliyordu. Çanakkale\'nin hak ettiği hizmetleri almaya ve artık bunlarla anılmaya hakkı olduğunu biliyoruz. Ve bunun içinde Çanakkalelilerle birlikte yol yürümeye talibiz.\"

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