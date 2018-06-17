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 AK PARTİ'NİN “BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİNE"  İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI -Harun UYANIK - Mehmet İlkay ÖZER-/ İstanbul DHA Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı

17 Haziran 2018 17:18

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI -Harun UYANIK - Mehmet İlkay ÖZER-/ İstanbul DHA
Yenikapı Miting Alanı\'nda düzenlenecek AK Parti\'nin “Büyük İstanbul Mitingi\" için toplanmalar başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye \"Büyük Türkiye Güçlü Lider İster\" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu.  Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın posterleri de alana asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Alana ilk girenlerin sahne önünden yer kapmak için koştuğu görüldü. 

Görüntü Dökümü:
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- Miting alanından görüntüler
- Sahneden görüntüler
- Vatandaşların görüntüsü
- Kurulan ekranların görüntüsü
- Hoparlörlerin görüntüsü
- Koşanların görüntüsü
- Giriş için bekleyenler
- Kapıların açılması
- İçeriye girenler
- Bayrak ve yağmurluk dağıtılması
- Çocukların slogan atması
- Detaylar
 

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