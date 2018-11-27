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AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir adayı Yücel Yılmaz oldu 

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- AK Parti’de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz aday gösterildi

27 Kasım 2018 17:15

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- AK Parti’de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz aday gösterildi. 
​Balıkesir\'de görevden alınan Edip Uğur\'un yerine bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanan Zekai Kafaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partisinin adayının Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olduğunu açıkladı.
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, \"Yol arkadaşı olmaktan her zaman gurur duyduğum liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve partimizin teveccühü ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendim. Karesi’mizde kurucu belediye başkanı olarak göreve başladığımız 2014 yılından bu yana, hemşehrilerimiz ile omuz omuza, gönül gönüle çalıştık. Şimdi aynı azim, aynı şevkle Balıkesir’imize hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bizlere güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bize inanıp bu görevi tebliğ edenlere karşı Rabbim bizleri mahcup etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi \'Önce millet, önce memleket\' diyerek çıktığımız bu yolda Rabbim; hemşehrilerim ve memleketim için güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah\" dedi.

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