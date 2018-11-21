AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel (2) - Yeniden

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu söyledi. Başkan Taş, Türel ve 19 ilçe adayının cumartesi gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve AK Parti ilçe başkanları, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi\'nin ev sahipliğinde düğün salonunda esnafla bir araya geldi. Sanayi esnafının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk\'ün sürprizleri katılanları güldürdü. Öztürk, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü\'ye yazdığı şiiri okudu. Ardından Menderes Türel\'e sürpriz yapan Mehmet Öztürk, sahneye alet çantası getirdi. Çantanın içinden çıkan flash bellekte bulunan ve sözlerini Öztürk\'ün yazdığı şarkı dinlettirildi. Duygulanan ve teşekkür eden Türel, \"Seçim şarkısını bedavaya getirdik\" dedi.

Şarkıda geçen \'Oy işi gönül işi, çalışanı seçer kişi\' sözlerini değerlendiren Türel, \"Oylara talip olmadığımızı, gönüllere talip olduğumuzu hep söyledik. Biz sizin için çalışıyoruz. Dertleriniz ile dertlendik\" dedi.

Yeni dönemde köprülü kavşaklar yapmaya devam edeceklerini dile getiren Türel, \"Türel kolay kolay söz vermez, verirse de Allah\'ın izniyle onu yerine getirir. Seçim katoluğumda 19 kavşak sözü vermiştim, Karayollarımız ile 27 tane yaptık. Bunu 35\'e çıkarmayı planlıyoruz. Bizden önceki dönemde hiç kavşak yapılmadı. Biz Antalya kazansın istiyoruz\" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve 19 ilçedeki başkan adaylarının açıklanacağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Menderes Türel olduğunu belirten Taş, Türel ve 19 ilçe adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir için Menderes Türel\'in adaylığı konusunda karar verildiğini belirten Taş, \"Menderes Başkanım ile ilgili haberleri duydunuz. Aşağı yukarı bir aydır ilçe belediye başkan adaylarımıza yönelik genel merkezimizle çalışmalar yapıyoruz. Nasip olursa en geç cumartesi gününe kadar Antalya\'daki ilçe belediye başkan adaylarımız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız açıklanacak. Adaylarımız ile Antalya\'nın hizmetkarları olmaya devam edeceğiz\" dedi.

TÜREL\'İN ÖZGEÇMİŞİ

11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya’da doğan Menderes Türel, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra İngiltere’de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar Antalya’da gazeteci olarak çalışan Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçilen Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. Türel, 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. 28 Mart 2004 günü yapılan genel yerel seçimlerde AK Parti\'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, 29 Mart 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçilen Türel, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye- Brezilya parlamentolar arası dostluk kurulu gurubu başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, evli ve iki çocuk babası.



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