Ak Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampı için yoğun güvenlik önlemi (3)

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL, KAMP PROGRAMINI ANLATTI

AkK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na yönelik açıklama yaptı. Mahir Ünal, 16 yıl önce \'Ak Parti Erdemlileri\' olarak Afyonkarahisar\'da yola çıktıklarını belirterek, 16 yıllık bir istikrardan bahsettiklerini söyledi. Mahir Ünal, \"Programımız yarın Cumhurbaşkanın açılış konuşmasıyla başlayacak. Enerji, ulaştırma ve ekonomi politikalarıyla ilgili bakanlar sunum yapacak. Öğleden sonra ise güvenlik ve dış politika konularında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun sunumları olacak. Pazar günü Başbakanımızın konuşması olacak. Başbakanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulumuz genel istişare gerçekleştirecek. Kapanışta da Cumhurbaşkanımız konuşacak. Açılış ve kapanış konuşmaları dışındaki programlar basına kapalı olacak\" dedi.

2019 KRİTİK YIL

2019 yılında 3 seçim yaşanacağını kaydeden Mahir Ünal, 2019 yılına hazırlığın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Sözcü Ünal, \"İktidar partisi olarak 2019 Mart ve Kasım seçimlerinde göstereceğimiz başarı son derece kritik ve önemli\" diye konuştu.

AFYONKARAHİSARLI OLAN BAKANDAN TAVSİYELER

Ünal\'ın konuşmasının ardından, Afyonkarahisarlı olan Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, gazetecilerin yanına gelerek \"Hoş geldiniz\" dedi. Memleketi hakkında gazetecilere bilgi veren Eroğlu, Afyonkarahisar\'da gezilecek yerler konusunda önerilerde bulundu. Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın Türkiye\'nin buluşma noktası haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Eskiden bütün yollar Roma\'ya çıkar derlerdi, ama şimdi bütün yollar Afyonkarahisar\'a çıkıyor. Yakında inşallah hızlı tren de gelecek. Afyonkarahisar termal turizmin başkenti haline geldi. Bizdeki otellerin kalitesi, Avrupa\'da 7 yıldızlı otellerin kalitesi. İlk kaymaklı lokum burada icat edildi ama kaymak talep olmadığı için üretilmemeye başlandı. Ama biz mandacılığı geliştirmek adına bir seferberlik başlattık\" dedi.

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