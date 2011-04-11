-AK PARTİNİN ADAY LİSTESİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay Kırıkkale birinci sıradan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Konya birinci sıradan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Mersin birinci sıradan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı Rize birinci sıradan, Devlet Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa birinci sıradan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Antalya birinci sıradan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batman birinci sıradan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay İzmir birinci bölge birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi. Alparslan Türkeş'in oğlu, Ahmet Kutalmış Türkeş İstanbul 2. bölge 7. sırada, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin Ankara 1. Bölge 7. sırada, Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İzmir 2. bölge 1. sırada yer aldı. Eski Hak-İş Başkanı Salim Uslu Çorum 1. sıradan, Futbolcu Hakan Şükür İstanbul 3. bölge 4. sıradan, Eski Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal Kırıkkale 2. sıradan, eski Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammer Güler Mardin 1. sıra, Eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar Trabzon 2.sıradan AK Parti'den milletvekili adayı gösterildi. AK Parti'nin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimler için belirlediği aday listesinde, Alparslan Türkeş'in oğlu, Ahmet Kutalmış Türkeş İstanbul 2. bölge 7. sırada, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin Ankara 1. Bölge 7. sırada, Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İzmir 2. bölge 1. sırada yer aldı. Gazeteci-yazar Mehmet Metiner Adıyaman 2. sıradan, Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanları Yalçın Akdoğan Ankara birinci bölge 6. sıradan, Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan, Emrullah İşler Ankara 2. Bölge 8.sıradan, Başbakan Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Çağatay Kılıç Samsun 5. sıradan, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya 3. sıradan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu Diyarbakır 2. sıradan, Gazeteci Yazar Şamil Tayyar Gaziantep 3. sıradan, Eski AB Genel Sekreteri Volkan Bozkır İstanbul 2. bölge 5. sıradan milletvekili adayı oldu. Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimlerinde AK Parti listesinde yer almadı.