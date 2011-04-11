-AK PARTİ'NİN ADAY LİSTESİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - AK Parti'nin 12 Haziran milletvekili genel seçimi aday listesi açıklandı. Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen listede, milletvekili adayları, aday gösterilen illeri ve meslekleri şöyle: ''Adana 1- Ömer Çelik, Siyaset bilimci 2- Mehmet Necati Çetinkaya, Vali 3- Necdet Ünüvar, Tıp Doktoru 4- Fatoş Gürkan, Avukat 5- Ali Küçükaydın, Mülki idare amiri 6- Mehmet Şükrü Erdinç, Avukat 7- Fatma Güldemet Sarı, Yüksek mimar 8- Ali Çaldır, Avukat 9- Talat Ulussever, Ekonomist 10- Tamer Dağlı, Bankacı 11- Ali Yüzükcü, İşadamı 12- Neslihan İpek Kobaner, Sınıf öğretmeni 13- Mustafa Özkozanoğlu, Avukat 14- Ebubekir Akdeniz, Ziraat mühendisi Adıyaman 1- Ahmet Aydın, Avukat 2- Mehmet Metiner, Gazeteci-yazar-öğretim görevlisi 3- Muhammed Murtaza Yetiş, Doktor 4- Mehmet Erdoğan, Veteriner hekim 5- Şevket Gürsoy, İşletmeci Afyonkarahisar 1- Veysel Eroğlu, Öğretim üyesi 2- Sait Açba, Öğretim üyesi 3- Halil Ürün, Serbest avukat 4- Ali Özkaya, Avukat 5- Ahmet Koca, Eğitimci işadamı Ağrı 1- Mehmet Kerim Yıldız, Göz hastalıkları uzmanı 2- Ekrem Çelebi, Adalet Bakanlığı bakanlık müşaviri 3- Fatma Salman Kotan, Sanayici, mali müşavir 4- Mehmet Şerif Kösen, Maden muhendisi Aksaray 1- Ali Rıza Alaboyun, Maden yüksek mühendisi 2- Ruhi Açıkgöz, Makine mühendisi, planlama uzmanı ekonomist 3- İlknur İnceöz, Avukat Amasya 1- Mehmet Naci Bostancı, Öğretim üyesi 2- Avni Erdemir, Ögretim üyesi 3- Hasan Ali Cesur, Elektronik mühendis Ankara-1 1- Ali Babacan, Endüstri mühendisi, işletmeci 2- Bülent Gedikli, Ekonomist, maliye eski baş müfettişi, yeminli mali müşavir 3- Reha Denemeç, Ekonomist 4- Tülay Selamoğlu, Mimar 5- Nazmi Haluk Özdalga, İnşaat yüksek mühendisi 6- Yalçın Akdoğan, Siyaset bilimi Doç.Dr. 7- Fatih Şahin, Avukat 8- Ülker Güzel, Ekonomist 9- Ercan Kınacı, Avukat 10- Alaaddin Varol, Avukat 11- Nihan Turna Sakaltaş, Avukat 12- Ahmet Sinan Poyraz, İnşaat yatırım 13- Rıza Gezer, İş adamı 14- Faik Güngör, Sanayici 15- Ümit Altuntaş, Uluslararası ilişkiler uzmanı 16- Yasin Bölükbaşı, Ekonomist Ankara-2 1- Cemil çiçek, Avukat 2- Haluk İpek, Avukat 3- Salih Kapusuz, İşletmeci 4- Nurdan Şanlı, İşletme, marka patent ve kalite yönetim sistemi danışmanı 5- Ahmet İyimaya, Arastırmacı hukukcu 6- Cevdet Erdöl, Tıp doktoralı öğretim üyesi 7- Zelkif Kazdal, Avukat 8- Emrullah İşler, Öğretim üyesi 9- Seyit Sertçelik, Ögretim üyesi--profesör 10- Orhan Yegin, İktisatçı 11- Nazlı Ergül, Avukat-hukuk müşaviri 12- Cihan Ankara, İş adamı 13- Hüseyin Aydin, Avukat 14- Çiğdem Orhan Sarıkaya, Avukat 15- Murat Araç, Avukat Antalya 1- Mehmet Vecdi Gönül, Mülki idare amiri 2- Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı 3- Menderes Mehmet Tevfik Türel, Gazeteci 4- Sadık Badak, Yönetici-işadamı 5- Hüseyin Samani, Ziraat mühendisi 6- Gökçen Özdoğan Enç, Halkla ilişkiler uzmanı 7- Abdurrahman Arıcı, Radyoloji uzmanı 8- Veysel Dalmaz, Mülki idare amiri 9- Osman Akman, Doktor 10- Abdullah Cengiz, Elektrik eletronik mühendisi 11- Ahmet Şahin, İnşaat yüksek mühendisi doktor 12- İbrahim Türkiş, Yeminli mali muşavir 13- Gülderen Gültekin, Öğretmen 14- Hakkı Beşkazalı, Avukat Ardahan 1- Orhan Atalay, Profesör Doktor 2- Orhan Gökdemir, İş adamı Artvin 1- İsrafil Kışla, Yönetici 2- Mehmet Kocatepe, Üst düzey yönetici Aydın 1- Mehmet Erdem, Elektrik mühendisi 2- Semiha Öyüş, Avukat 3- Ali Gültekin Kılınç, Ekonomist- sanayici 4- Mustafa Savaş, Bankacı 5- Sebahattin Akkın, Serbest 6- Abdurrahman Öz, Avukat 7- Ufuk Keçeci, Avukat Balıkesir 1- Ahmet Edip Uğur, Kimya mühendisi 2- Mehmet Cemal Öztaylan, İktisatçı 3- Tülay Babuşcu, Eczacı 4- Ali Aydınlıoğlu, Öğretmen 5- Mehmet Akif Okur, Emekli eğitimci 6- Emin Mehmet Karatan, Özel sektör - sanayi müteahhitliği 7- Ekrem Yavaş, Öğretmen 8- Hilal Demirözer, Sigortacı Bartın 1- Yılmaz Tunç, Avukat 2- Seyfettin Kalay, Uzman doktor başhekim Batman 1- Mehmet Şimşek, Ekonomist 2- Ziver Özdemir, Elektirik muhendisliği 3- Ayhan İsen, İnşaat mühendisi 4- Mustafa Demir, İktisatçı Bayburt 1- Bünyamin Özbek, Ziraat mühendisi Bilecik 1- Fahrettin Poyraz, Denetçi 2- Halil Eldemir, İnşaat mühendisi Bingöl 1- Cevdet Yılmaz, Bürokrat 2- Eşref Taş, Öğretim üyesi, kimyager 3- Şahin Bingöl, Kamu yöneticisi Bitlis 1- Vedat Demiröz, Yeminli mali müşavir 2- Vahit Kiler, İş adamı 3- Mehmet Zeki Peker, İnşaat müteahhit Bolu 1- Ali Ercoşkun, Bilgisayar programcılığı 2- Fehmi Küpçü, Avukat 3- Fatih Metin, Avukat Burdur 1- Bayram Özçelik, Diş hekimi 2- Hasan Hami Yıldırım, Şehir plancısı 3- Mehmet Tuğrul, Sanayici Bursa 1- Bülent Arınç, Avukat 2- Mustafa Öztürk, Elektronik ve haberleşme mühendisi 3- Hüseyin Şahin, İş adamı 4- Canan Candemir Çelik, Avukat 5- İsmet Su, Avukat 6- Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Avukat 7- Hakan Çavuşoğlu, Avukat 8- İsmail Aydın, Avukat 9- Tülin Erkal Kara, Filolog, çevirmen dil bilimci 10- Bedrettin Yıldırım, Eğitimci-yönetici 11- Önder Matlı, Sanayici iş adamı 12- Cafer Yıldız, Plastik sektörü 13- Cemile Yiğit, Reklam 14- Sadettin Cangül, Metalurji mühendisliği 15- Ali Ömeroğlu, Eczacı 16- Fahrettin Keskin, Eczacı 17- Ayşe Hacıoğlu, İngiliz dili ve edebiyatı 18- Mahmut Turunç, Beden eğitimi ve spor öğretmeni