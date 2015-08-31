AKP'nin 1 Kasım formülünde odak 18 il

AKP'de bu haftadan itibaren seçimçalışmaları hız kazanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunulan raporda, AK Parti'nin 18 ilde çok düşük oy farkıyla vekilliği kaçırdığı belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, AKP seçim çalışmalarında öncelikli olarak bu illere yoğunlaşacak. Raporda kıl payı kaçan vekilliklerin en çok AKP'nin güçlü olduğu Karadeniz'de olması dikkat çekti. Yine raporda, 18 ilde 90 bin oy alınması durumunda tek başına iktidar yolunun yeniden açılacağına vurgu yapıldı.

10 ilde MHP, 8 ilde CHP...

Rapora göre AK Parti Samsun'da 890 oyla, Giresun'da 4 bin 6 oyla, Gümüşhane'de bin 916 oyla, Bayburt'ta bin 377 oyla, Kastamonu'da 5 bin 883 oyla, Balıkesir'de 2 bin 128 oyla, Burdur'da 2 bin 421 oyla, İstanbul 3. Bölge'de 3 bin 566 oyla ,Kayseri'de 3 bin 258 oyla, Kahramanmaraş'ta 6 bin 584 oyla birer milletvekilini MHP'ye kaptırdı. Böylece MHP AK Parti'den kıl payı farkla 10 vekil kazandı. Aynı rapora göre Erzincan'da 815, Ordu'da 3 bin 484, Sivas'ta bir 995, Aydın'da bin 859, Denizli'de 10 bin 937, Eskişehir'de 13 bin 900, Ankara 2. Bölge'de 10 bin 207, İstanbul 1. Bölge'de 5 bin 363, İstanbul 2. Bölge'de 3 bin 203 oyla 1'er milletvekili olmak üzere 8 ilde 9 milletvekilini CHP kazandı. AK Parti HDP'ye ise Diyarbakır'da 6 bin 192 oyla, Ağrı'da 6 bin 382 oyla, Van'da 4 bin 455 oyla birer sandalye kaptırdı. Hazırlanan raporda AK Parti'nin 90 bin 340 oyla tek başına iktidarı kaçırdığı ortaya çıktı. Bu durumda 132 olan CHP'nin sandalye sayısı 124'e, 80 sandalye kazanan HDP'nin vekil sayısı 76'ya, yine 80 vekil çıkaran MHP'nin sandalye sayısı da 74'e inecekti.

18 ile yönelik projeler

AK Parti 1 Kasım'da yapılacak seçimlerde bu 18 ili yakın markaja alacak. Bu illere yönelik ekonomik vaatlerin de yer aldığı ayrı programlar uygulanacak. Yine bu illerde vatandaşın nezdinde kabul görmüş isimler milletvekili listelerinin ilk sıralarında yer alacak.