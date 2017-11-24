Ak Partilileri taşıyan minibüs kaza yaptı; eski vekil ile 8 kişi yaralandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Ak Partilileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur\'un da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Konya-Seydişehir karayolu Krom Kavşağı\'nda meydana geldi. Ayşe Koçak yönetimindeki 42 FHP 62 plakalı otomobil, Süleyman Ökmen yönetimindeki 42 AK 020 plakalı minibüsle çarpıştı. Seçim çalışmaları için Seydişehir\'e giden Ak Partililerin içerisinde bulunduğu minibüs, savrulup, takla attı. Kazada, sürücüler ayşe Koçak ve Süleyman Ökmen ile minibüste bulunan Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Necati Sametoğlu, Mustafa Gönüllü, Gülfem Arı, Vesile Esra Aldur, Ayşenaz Aldur, Mehmet Ali Özbuğday yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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