-AK Partiliden "Tunceli Dersim olsun" önerisi TBMM (A.A) - 21.11.2011 - AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Tunceli adının ''Dersim'' olarak değiştirilmesi gerektiğini belirterek, ''CHP sıcak yaklaşım gösterirse, bunu ortak mutabakata dönüştürebiliriz'' dedi. Metiner, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün ''Dersim katliamıyla ilgili iki öneri ortaya koyduğunu'' belirterek, bunların Sabiha Gökçen Havaalanı'nın adının değiştirilmesi ve TBMM'de ''Dersim Araştırma Komisyonu'' kurulması olduğunu ifade etti. CHP'nin bu iki öneriye sıcak bakması halinde ''Dersim ile ilgili tarihsel yüzleşmenin yapılabileceğini'' savunan Metiner, ''CHP de bu konuda kendini hazır hissediyorsa, Dersim için tarihsel yüzleşme ve özür faslısın harekete geçiririz. Mecliste Dersim katliamıyla ilgili bir Araştırma Komisyonu kuralım. Bu komisyon, o döneme ilişkin bütün iddiaları araştırmalı, arşivler açılmalı'' dedi.