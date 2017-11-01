T24 LogoT24 Logo
Politika

Ak Partili Yurdunuseven: Burhanettin Çoban görevinin başındadır

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın istifasının istendiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız Burhanettin Ç

01 Kasım 2017 21:15

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'ın istifasının istendiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, \"Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban görevinin başındadır\" dedi.
Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'ın istifasının istendiği yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Haberlerin asılsız olduğunu kaydeden Yurdunuseven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
\"Bazı medya organlarında Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban ile ilgili yer alan iddialar tamamen asılsız ve mesnetsiz bir dedikodudan ibarettir. Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban, görevinin başındadır. Bazı kesimlerin medya üzerinden operasyon yapmasına müsaade etmemiz mümkün değildir. Yapılan bu haberler suyu bulandırmaktan başka bir anlam içermemektedir. Tamamen iftira ve yalan bu habere itibar edilmemesi gerekir. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Erol Kaya Bey\'le yaptığımız görüşme neticesinde bu konuda bir basın açıklaması yapılması talimatı tarafımıza verilmiş olup, Afyonkarahisar halkının Ak Parti Genel Merkezi dışında yapılan hiçbir açıklama ve iddiaya itibar etmemesini önemle rica ederim. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sait KARADUMANAFYONKARAHİSAR DHAAK Parti AfyonkarahisarBaşkanıYurdunuseven Afyonkarahisar Belediye Başkanı BurhanettinBaşkanımız BurhanettinAk Parti AfyonkarahisarYurdunuseven Belediye Başkanı BurhanettinHaberlerinYurdunuseven

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24