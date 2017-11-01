Ak Partili Yurdunuseven: Burhanettin Çoban görevinin başındadır

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'ın istifasının istendiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, \"Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban görevinin başındadır\" dedi.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'ın istifasının istendiği yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Haberlerin asılsız olduğunu kaydeden Yurdunuseven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Bazı medya organlarında Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban ile ilgili yer alan iddialar tamamen asılsız ve mesnetsiz bir dedikodudan ibarettir. Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban, görevinin başındadır. Bazı kesimlerin medya üzerinden operasyon yapmasına müsaade etmemiz mümkün değildir. Yapılan bu haberler suyu bulandırmaktan başka bir anlam içermemektedir. Tamamen iftira ve yalan bu habere itibar edilmemesi gerekir. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Erol Kaya Bey\'le yaptığımız görüşme neticesinde bu konuda bir basın açıklaması yapılması talimatı tarafımıza verilmiş olup, Afyonkarahisar halkının Ak Parti Genel Merkezi dışında yapılan hiçbir açıklama ve iddiaya itibar etmemesini önemle rica ederim. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.\"

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