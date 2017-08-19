AK Partili Yılmaz: Ekonomimiz 860 milyar dolara yükseldi

TUNCELİ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Tunceli merkez ilçe olağan kongresinde yaptığı konuşmada, terörle mücadelede konusunda tüm siyasi partilerin ortak tavır takınması çağrısında bulundu. Yılmaz, \"Ekonomi alanında Ak Parti iktidarında Türkiye ekonomisi 860 milyar dolara yükseldi\" dedi.

Tunceli partisinin merkez ilçe kongresinde konuşan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin, Ak Parti iktidarlarında büyüdüğünü söyledi. Ülke ekonomisinin 860 milyar dolara ulaştığını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

\"1991 yılında kişi başına düşen gelirimiz ile 2001 yılında kişi başına düşen gelirimiz aşağı yukarı aynı. Yani Türkiye, 1990\'lı yıllarda 10 yıl kaybetti. Ak Parti döneminde ise çok şükür ekonomimiz büyük bir hamle yaptı. 230 milyar dolar bir ekonomiyken geçen yıl itibari ile 860 milyar dolara yükseldi ekonomik büyüklüğümüz. Kişi başına gelirimiz ise 10 bin doları aştı. Neye rağmen yaptık bunu? İşte bu kadar saldırılara rağmen, içeride dışarıda bu kadar hain girişimleri rağmen, terör örgütlerinin saldırılarına rağmen, bütün bunlara rağmen güven ve istikrarla doğru politikalarla Ak Parti ekmeğimizi büyüttü, ekonomimizi büyüttü ve bu büyüyen ekonomiden de herkese bir pay verdi.\"

TERÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞ YAPAN CHP\'LİLERE TEŞEKKÜR

PKK\'lılar tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz için, Tunceli\'de yürüyüş yapan CHP\'lilere teşekkür eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı vererek, şöyle konuştu:

\"Her türlü terör örgütüne karşı amansız bir şekilde mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bunu yaparken de insan odaklı bir güvenlik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bizim amacımız insanımızın güvenliğini sağlamak. Bakın devlet güvenliği mantığından bahsetmiyorum. İnsanın güvenliğini sağlamaktan bahsediyorum. Devletin görevi insanın güvenliğini sağlamaktır. Ve bu terör örgütlerine de ismi ne olursa olsun hepsine karşı birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Değişik alanlarda siyasi tartışmalar yapabiliriz ama terör söz konusu olduğunda hepimizin ortak, ilkesel bir tavır sergilemesi lazım. Bu açıdan geçtiğimiz günlerde CHP İl Başkanımızın ve milletvekilimizin terörle ilgili ortaya koyduğu tavrı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak takdir ettiğimi belirtmek isterim. Onlara da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.\"

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