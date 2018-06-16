AK Partili Yazıcı: Kandil operasyonu Türkiye'nin gücünü gösteriyor

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, \"Kandil ile ilgili hiç kimsenin laf söyleme lüksü yok. Topyekun millet, Kandil operasyonunun arkasındadır. Kandil operasyonu bir bakıma Türkiye’nin gücünü gösteriyor\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize\'de sahil dolgu alanında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. AK Parti\'li Yazıcı, kent sakinleri ve partililerle bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili konuşan Yazıcı, \"Bir kampanya dönemiydi, Ramazan\'ın son günlerinde acı bir olay yaşadık Şanlıurfa\'da. Kınıyorum, lanetliyorum. Her insanın, bir insanı öldürmesi hiçbir zaman sebebi olamaz. Bunu bir taraftan kınarken, terör ve terörist unsurlarla ya da terör odaklarına cesaret ve dersek veren eylem ve yaklaşımlarının bir empatisini yapmak gerekir. Bu ülke hepimizin, ülkenin güvenliğinden elbette hükümet olarak sorumluyuz; ama aynı zamanda vatandaşlar olarak da sorumluyuz. Yani edindiğimiz bilgileri güvenliği sağlama çerçevesinde paylaşım içerisinde olmalıyız. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bu olayın asli ve manevi failleri adalete teslim ettiler\" diye konuştu.

\'KANDİL İLE İLGİLİ HİÇ KİMSENİN LAF SÖYLEME LÜKSÜ YOK\'

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Irak\'ın kuzeyine yönelik operasyonlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan AK Parti\'li Yazıcı, şunları söyledi:

\"Bir seçim kampanyası yürütmenin eskiden o bölgede birtakım zorlukları vardı; ama muazzam bir güven ortamı oluşturuldu. \'Çukur siyaseti\' dediğimiz, terör örgütünün şehirlerde bir çatışmaya, bir iç savaşa yönelik hazırlık yaptıklarının göstergesi bu. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanı\'mızın bu konulardaki hassasiyeti ve duruşu, tüm güvenlik kuruluşlarımızla terör unsurlarının \'çukur siyaseti\' yerle bir edildi. Doğru iş yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör olaylarının vuku bulmasına değil; terör odaklarına teröristleri belirlemek suretiyle bunları ya caydırma, caymayanları da direnenleri de imha etme suretiyle güvenlik bandı içerisinde kararlı bir çalışma yürütülüyor. İşte Kandil operasyonu da bunun uygulaması. Kandil\'le ilgili hiç kimsenin laf söyleme lüksü yok. Topyekun millet, Kandil operasyonun arkasındadır. Kandil operasyonu bir bakıma Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Bir bakıma da terör unsurlarına da ne denli kararlı bir mücadeleyi zirveye taşıdığımızın uygulamadır.\"

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