AK Parti'li Yaşar: Mutluluk duyulacak bir şey değil üzücü bir durum

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - AK Parti\'li Sertap Yaşar, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur\'un hem görevi hemde AK Parti\'den istifa ettiğini açıkladığı sırada ağlamasına ilişkin \"Mutluluk duyulacak bir şey değil, üzücü bir durum\" değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Kızılay Haftası\'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türk Kızılay\'ının çalışmalarını anlattı. Serap Yaşar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifa açıklamasında ağlaması ve tehdit edildiğini söylediği iddialarının sorulması üzerine şunları söyledi: \"Belediye başkanımız partimizin bir mensubu idi. Aslında parti içinde istişare mekanizmalarının işlediğinin bir göstergesi işletilen süreç. Herhangi bir kişinin, değil ki belediye başkanı ağlayarak kamuoyu önünde bir açıklama yapmasını ben tabii ki üzücü bulurum. Mutluluk duyulacak bir şey değil, üzücü bir durum. Ama sonuç itibarıyla bir süreç ve bunun bir takım gereklilikleri de var. Tehdit bir suçtur. Sonuç itibarıyla bu yargının alacağı bir karardır da aynı zamanda. Vardır veya yoktur diyebilmek durumunda değilim. Dolayısıyla öyle bir iddiası varsa bunu yargıya taşır, yargı da bir karar verir.\"