AK Partili Yağcı, kadınlarla birlikte yufka açtı

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK\'de belediye tarafından düzenlenen \'Geleneklerimizi yaşatıyoruz\' etkinlikleri kapsamında AK Parti Milletvekili Selim Yağcı kadınlarla birlikte yufka açtı. Milletvekili Yağcı, kadınların pişirdiği yufkayı Belediye Başkanı Nihat Can ile birlikte vatandaşlara ikram etti.

Bilecik\'in yakın tarihine ilişkin materyal ve görsellerin sergilendiği \'Yaşayan Şehir Müzesi\'nde, geleneksel yiyeceklerin tanıtım etkinlikleri sürüyor. Yöresel kıyafetler giyen kadınlar, müze önünde yufka pişirdi. AK Parti Milletvekili Selim Yağcı ile Belediye Başkanı Nihat Can, müzeyi gezdikten sonra yufka açan kadınlarla bir süre sohbet etti. Milletvekili Selim Yağcı, yere oturup kadınlarla birlikte yufka açtı. Yağcı daha sonra Belediye başkanı Nihat Can\'la beraber kadınların pişirdiği yufkaları vatandaşlara ikram etti.

Selim Yağcı \"Müzemizdeki \'Geleneklerimizi Yaşatıyoruz\' projesi devam ediyor. Hakikaten Bilecik için yufka hazırlamak çok özel. Kışa girerken annelerimiz, ninelerimiz imece usulü yufka günleri yaparlardı. Bura da bu gelenek yaşatılmaya çalışılıyor\" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da kentin geleneksel yiyecek etkinlerini sürdürdüklerini, örf ve adetleri unutturmamaya çalıştıklarını söyledi.

