-AK Parti'li vekillerinden Afrika'ya yardım TBMM (A.A) - 25.08.2011 - AK Parti milletvekilleri tarafından Afrika'ya yardım için toplanan 320 bin 500 TL ile 2 bin 200 avro, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hesabına aktarıldı. AK Parti Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrika'nın doğu bölgelerinde yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık ve susuzluk nedeniyle başta Somali olmak üzere tüm bölge halkının büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Milyonlarca insanı etkileyen bu durumun salgın hastalıklara ve ölümlere neden olduğu, halkın çaresiz şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Böylesine büyük bir felaketle ülkelerin kendi imkanlarıyla baş etmeleri mümkün değildir. Bir insanlık borcu olarak her türlü yardımı vakit kaybetmeden millet olarak el birliği ile yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, sayın Başbakanımızın talimatıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığınca başlatılan kampanya ile Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer yardım kuruluşlarımızın yürüttüğü yardım kampanyalarına her hürlü desteği sağlamak amacıyla Grup Başkanlığımız da bir damla su ve bir tas çorba uğruna kucağında yavrusuyla kilometrelerce yürüyen anneye destek olmak için milletvekillerimizin katılımını talep etmiştir. Bunun neticesinde 10 ile 25 Ağustos tarihleri arasında Grup Başkanlığınca açılan 'Afrika Ülkelerine Yardım' hesaplarında 320 bin 500 TL ile 2 bin 200 avro toplanmıştır. Bu meblağlar Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hesabına aktarılmıştır.''