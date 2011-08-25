T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Parti'li vekillerinden Afrika'ya yardım TBMM (A.A)

25 Ağustos 2011 15:32

-AK Parti'li vekillerinden Afrika'ya yardım TBMM (A.A) - 25.08.2011 - AK Parti milletvekilleri tarafından Afrika'ya yardım için toplanan 320 bin 500 TL ile 2 bin 200 avro, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hesabına aktarıldı. AK Parti Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrika'nın doğu bölgelerinde yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık ve susuzluk nedeniyle başta Somali olmak üzere tüm bölge halkının büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Milyonlarca insanı etkileyen bu durumun salgın hastalıklara ve ölümlere neden olduğu, halkın çaresiz şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Böylesine büyük bir felaketle ülkelerin kendi imkanlarıyla baş etmeleri mümkün değildir. Bir insanlık borcu olarak her türlü yardımı vakit kaybetmeden millet olarak el birliği ile yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, sayın Başbakanımızın talimatıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığınca başlatılan kampanya ile Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer yardım kuruluşlarımızın yürüttüğü yardım kampanyalarına her hürlü desteği sağlamak amacıyla Grup Başkanlığımız da bir damla su ve bir tas çorba uğruna kucağında yavrusuyla kilometrelerce yürüyen anneye destek olmak için milletvekillerimizin katılımını talep etmiştir. Bunun neticesinde 10 ile 25 Ağustos tarihleri arasında Grup Başkanlığınca açılan 'Afrika Ülkelerine Yardım' hesaplarında 320 bin 500 TL ile 2 bin 200 avro toplanmıştır. Bu meblağlar Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hesabına aktarılmıştır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24