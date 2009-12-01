AK partili vekiller gümrükte tartıştı

AK Parti Ankara Milletvekili Faruk Koca ile Trabzon Milletvekili Mustafa Cumhur'un, hac dönüşü giriş yaptıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda görevlilerle tartıştıkları iddia edildi.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye tarafındaki gümrük işlemlerinin yapıldığı bilgisayarlardaki arıza nedeniyle sıkıntı yaşandığını ve bu nedenle yığılma meydana geldiğini söyledi.

Vali Lekesiz, ''Milletvekilleri Suriye gümrüğünden kaynaklanan hatadan dolayı her iki gümrük kapısında da bekletildikleri için hayli sinirlenmişler. Araçlarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen milletvekilleri Koca ile Cumhur burada görevlilerle küçük bir tartışma yaşamış. Olayları bizler de araştırıyoruz. Milletvekillerinin daha sonra geçişleri sağlanmış ve yollarına devam etmişlerdir'' diye konuştu.

Trabzon Milletvekili Cumhur da yaptığı açıklamada, gümrük kapısında kendilerine ve diğer vatandaşlara kötü davranıldığını, gereksiz şekilde bekletildiklerini ifade ederek, ''Polis ve gümrük görevlilerinin keyfi davranışlar içinde olduklarını görünce uyarma ihtiyacı hissettik. Küçük bir tartışma yaşandı. Ancak, tokat atmadık. Asıl mağdur olan bizleriz'' dedi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda görevli ve isimleri açıklanmayan polis memuru ile gümrük muhafaza memurlarının ise kendilerine tokat atıldığını iddia ederek, tutanak düzenlettirdikleri ve olayla ilgili güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesini istedikleri ifade edildi.