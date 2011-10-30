-AK Parti'li vekiller deprem bölgesinde VAN (A.A) - 30.10.2011 - AK Parti'den 25 milletvekili, depremden zarar gören 45 köyde inceleme yaptı. Aralarında İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Bingöl ve Van milletvekillerinin bulunduğu 25 milletvekili, Van merkezde hasar gören 45 köye giderek, çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti. Sorunları dinleyerek not alan milletvekilleri, acil ihtiyaç malzemelerini belirleyerek, anında temin etmeye çalıştı. Gülsümler köyünde deprem sırasında, televizyon izlerken enkaz altında kalan ve komşularının yardımıyla kısa süre sonra çıkarılan 6 yaşındaki Mehmet Ali Tekin ile konuşan Mardin Milletvekili Gönül Bekir Şahkulubey, aileye yeni bir televizyon alma sözü verdi.