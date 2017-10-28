AK Partili Vekil Tin'in otomobili kaza yaptı: 8 yaralı (3)

BAKAN ZEYBEKCİ: KEMERLERİ TAKILI OLSAYDI, FARKLI OLURDU

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kazada yaralanan Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve danışmanı Mehmet Yüksel ile diğer 5 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Zeybekci, Milletvekili Tin de dahil olmak üzere kazada yaralananların emniyet kemerlerinin takılı olmadığını söyledi. Zeybekci, trafik kazalarına dikkat edilmesi, yavaş gidilmesi ve sürat yapılmaması gerektiğini belirterek, \"Kazada yaralanan İl Başkanımız Necip Filiz ve Denizli Milletvekilimiz Şahin Tin, önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Yüksel ve Milletvekilimiz Şahin Tin\'in danışmanı Kadir Demir ve diğer arabadaki kardeşimizi ziyaret ettik. Hepsinin de durumu iyi, hayati tehlikeleri yok. Herhangi bir endişe edilecek durum söz konusu değil. Bildiğimiz kadarıyla sadece İl Başkanı Necip Filiz\'in omurunda bir zedelenme var. Yarın herkesin taburcu olacağını düşünüyorum. Gelmiş geçmiş olsun, verilmiş sadakaları varmış. Trafik kazaları böyle oluyor, trafikte dikkat etmek gerekiyor. Emniyet kemerini de takmak gerekiyor. Ön koltuk ve arka koltuktakilerin emniyet kemerlerinin takılı olmadığını biliyorum. Takılması gerekiyor. Takılı olsaydı daha farklı olurdu. Allah beterinden saklasın, verilmiş sadakaları varmış. Babadağ\'da ilçe danışma toplantısı varmış, oraya gidiyorlarmış. Ana yolda seyir halindeyken diğer aracın kontrolsüz bir şekilde çıkışı var\" dedi.

Bakan Zeybekci, ziyaretini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI