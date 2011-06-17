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Politika

AK PARTİLİ VEKİL HASTANEYE KALDIRILDI MERSİN (A.A)

17 Haziran 2011 23:33

-AK PARTİLİ VEKİL HASTANEYE KALDIRILDI MERSİN (A.A) - 17.06.2011 - AK Parti'den Mersin Milletvekili seçilen Ahmet Tevfik Uzun, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, 12 Haziran seçiminde AK Parti'den milletvekili seçilen Uzun, teşekkür ziyareti kapsamında Mersin'in Mut ilçesine gitti. Burada rahatsızlanan Uzun, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun, yapılan kontrollerin ardından ambulansla Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilen Uzun, hastanede müşahede altına alındı.

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