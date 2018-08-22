T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Partili Ünal: Yeni sistemin ne kadar iyi çalıştığını kur atağında gördük

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni hükümet sisteminin Türkiye'ye önemli bir hız kazandırdığını belirterek, "Ekonomimize dönük bir kur atağı yaşandı

22 Ağustos 2018 15:29

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni hükümet sisteminin Türkiye\'ye önemli bir hız kazandırdığını belirterek, \"Ekonomimize dönük bir kur atağı yaşandı. Bu, yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi\" dedi.
Kahramanmaraş\'ta protokol ve vatandaşlar valilik önünde düzenlenen programda bayramlaştı. Vali Vahdettin Özkan\'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşma sonunda konuşan Mahir Ünal, huzur içerisinde bir bayram yaşadıklarını söyledi. Şu an hem siyasette hem hükümette hem de devlette yüksek bir görev dağılımı ile yüksek bir koordinasyon ve organizasyon olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:
\"Bu da yeni sistemin Türkiye\'ye kazandırdığı önemli bir hız, koordinasyon ve esneklik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ekonomimize dönük bir kur atağı yaşandı. Bu, hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem de ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorunlu bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı bir millet mukavemetiyle bertaraf edildi. Yani yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem esnek, hem yüksek koordinasyon içerisinde, hem büyük bir kararlılık ve cesaretle yoluna devam ediyor. Bu da Türkiye\'nin hızla yol alması anlamına geliyor.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı MahirTürkiyeBuKahramanmaraşVali VahdettinAK Parti Genel Başkan Yardımcısı MahirBüyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet ErkoçBayramlaşmaMahirBiliyorsunuzHazine
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24