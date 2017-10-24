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Politika

Ak Partili Ünal: Sanırım FETÖ'nün 'ayağa kalk' talimatıyla Kılıçdaroğlu, yeni söylem biçimine geçti (2)

PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere geldiği Nevşehir'de yeni atanan İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a hayırlı olsun ziy

24 Ekim 2017 23:05

PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi\'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere geldiği Nevşehir\'de yeni atanan İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ünal, İl başkanlığında partililerle bir süre sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, istifa eden belediye başkanları ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de istifa edeceğini açıkladığını kaydetti. Ünal, “Bunun dışında Yerel Yönetimler Başkanlığımızın riyasetinde bu süreç devam ediyor. Bugün medyaya gerçeği yansıtmayan haber düştü. Bu konuda gelişme olduğunda zaten bizzat ilgili Belediye Başkanımız, parti sözcümüz, bilgilendirecektir. Zaten düzenli olarak kamoyunu bilgilendiriyoruz” dedi.
Yaşanan sürecin 2017 yılı sonuna kadar devam edebileceğini belirten Ünal, “Çünkü daha önce de açıklamıştık, sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete tekrar dönmesiyle beraber genel başkanlığıyla birlikte hem hükümet içerisinde 180 günlük, 6 aylık eylem planlarıyla, hem teşkilatlarımızda, hem belediyelerimizde yeniden bir değerlendirme, 2019’a dönük bir hazırlık çalışması başladı” diye konuştu.
\'İSTİFALAR, 2019\'A HAZIRLIK İÇİN ALINAN KARARLAR\'
Ak Parti’de, bir belediye başkanının bir milletvekilinin ya da bir il başkanının istişare ile bu görevi sonlandırması ya da bir görev değişikliğinin Ak Parti siyasetinin bir parçası olduğunu kaydeden Ünal şöyle konuştu:
“Ak Parti siyaseti içerisinde bir belediye başkanının bir milletvekilinin ya da bir il başkanının, yani kendisini davanın neferi olarak gören her bir arkadaşımızın istişare ile bu görevi sonlandırması ya da bir görev değişikliği bizim siyasetimizin bir parçasıdır. Dolayısıyla hiç kimse bu belediye başkanlarımızla ilgili CHP’nin, Kılıçdaroğlu’nun, ve CHP sözcülerinin yaptığı gibi bunun altında birtakım çirkin iddialar aramaları ya da cezai hukuki bir durum aramaları son derece yanlıştır. Bu istifalar parti içi istişare ile ilgili, partinin 2019’a hazırlanırken aldığı kararlarla ilgilidir. Burada CHP öncelikli olarak, dönüp kendi içine baksın, kendi istifa eden milletvekiline baksın. Aynı zamanda kendi içinde 5 partiye bölünmüş her kafadan bir ses çıkan kendi iç yapısına baksın.”

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