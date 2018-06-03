AK Partili Ünal: En iyi sağlık, eğitim ve turizm altyapısına sahibiz (3)

AÇILIŞLAR YAPIP, İFTARA KATILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ta merkez Onikişubat İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Memur ve İşçi Emeklileri Okuma Salonu ile Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi\'nin açılışını gerçekleştirdi. Ünal daha sonra Onikişubat Belediyesi\'nin verdiği iftara katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek\'in ev sahipliğinde Batıpark Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen iftarda konuşan Mahir Ünal, vatandaşlardan geçmişi unutmamalarını isteyerek, şöyle konuştu:

\"Eğer biz geçmişte yapılanları unutursak. Biz, çaresizliğimizi unutursak. Biz, inancımızdan dolayı bize yapılan baskıları unutursak Biz, 70 sente muhtaç olduğumuz günleri unutursak. Biz, IMF\'nin önünde el ovuşturduğumuz günleri unutursak. 500 milyon borç bulmak için ülke ülke dolaştığımız günleri unutursak. Hastane kapıların da rehin kaldığımız, acillere alınmadığımız günleri unutursak. Bacılarımızın başörtüsünden dolayı üniversitelere kabul edilmediği günleri unutursak. Biz; imam hatipte okuyan, dinini, diyanetini öğrenmek için imam hatibe gitmiş öğrencilerin üniversiteye kabul edilmediği günleri unutursak. Sırf, imam hatipler üniversiteye girmesin diye 8 yıllık mecburi eğitimi getirenleri unutursak istikametimizi kaybederiz. Hedefimizi kaybederiz. 2023\'ü, 2053\'ü 2071\'i gerçekleştiremeyiz. Ve biz; Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu millete ömrünü feda ettiğini unutursak, yine hedeflerimizi kaybederiz. Biz; 24 Haziran\'da ellerini ovuşturarak bekleyenlerin, Recep Tayyip Erdoğan\'ın devrilmesini bekleyenlerin, hani bir ana muhalefet genel başkanı var ya, \'Avrupa bize yardım ederse Erdoğan\'ı deviririz\' diyor ya, Avrupa\'ya, Amerika\'ya, içeride onlarla işbirliği yapanlara 24 Haziran\'da bu milletin geleceği için biz bir tokat atacağız. Biz siyasetçi değiliz, milletin ta kendisiyiz.\"

İftarın sonunda Başkan Hanefi Mahçiçek, Mahir Ünal\'a hediye verdi.

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