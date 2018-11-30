T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Parti'li Ünal: Ekonomi bu kadar saldırıya rağmen güçlenmeye başladı (2)

ŞEHİRLER GÜVENLİ HALİNE GELDİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi

30 Kasım 2018 20:11

ŞEHİRLER GÜVENLİ HALİNE GELDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.
Şehirlerin artık daha güvenli ve yaşanabilir olduğunu belirten Ünal; şöyle dedi:
\"Şehirlerimiz artık yaşanılabilir hale geldi. 90’lı yıllarda, maalesef şehirlerimiz yaşanılabilir değildi. Şehirlerimizin suyu akmıyordu, çöpü toplanmıyordu, yolu, kanalizasyonu yoktu. Şehirlerimizde kapkaç vardı, gasp vardı, çeteler, mafyalar vardı. Ama bizim iktidarımızda şehirlerimizin hem altyapı sorunlarını çözüldü, hem de güvenli hale getirildi.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÜVENLİ HALİNE GELDİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı MahirAma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24