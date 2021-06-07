AKP'li Ünal'dan hayvan hakları yasası açıklaması: Meclis tatile girmeden çalışma tamamlanacak

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvan hakları ile ilgili çalışmanın Meclis tatile girmeden tamamlanacağını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Ünal, "Bugün son halini MYK'da sunacağız" dedi.

trt.com.tr'de yer alan habere göre, AKP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenleme ile ilgili uzun süredir çalışıldığını ve araştırma komisyonunun çalışmalarını tamamladığını söyledi.

“En kısa sürede hayvanları eşya olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM’ye getireceğiz”

Komisyonun raporunu sunduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta MKYK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir an önce gündeme alınması talimatını verdi ve bugün son halini MYK'da sunacağız. İnşallah en kısa sürede, hayvanlarla ilgili çalışmalarımızı, onları korumakla ilgili, hayvanlarla insanların ilişkilerini düzenleyen, onları eşya ve mal olmaktan, nesne olmaktan çıkaran, onların da temel yaşam haklarını, onların duygularını, onların bizimle beraber yaşayan dostlarımız olduğunu temele alarak bir düzenlemeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceğiz."

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenlemenin TBMM'ye ne zaman getirileceğine ilişkin soruyu, "Bugünkü görüşmeden sonra önümüzdeki günlerde ilgili komisyona havale edilecek. İlgili komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra da Meclis tatile girmeden Genel Kurulda görüşmelerine başlanacak" diye yanıtladı.

Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak.