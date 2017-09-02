T24 LogoT24 Logo
Politika

Ak Partili Ünal: Arakan'la ilgili yakında sonuç alırız

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda girişimlerde bulunduğunu belirterek, "İnşallah en kıs

02 Eylül 2017 17:16

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın uluslararası alanda girişimlerde bulunduğunu belirterek, \"İnşallah en kısa sürede bu konuda sonuç alırız\" dedi.
Kahramanmaraş Valiliği önünde Kurban Bayramı nedeniyle resmi bayramlaşma programı düzenlendi. Programda, kaldırıma kurulan 400 metre uzunluğundaki gölgelikte kentteki tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı. Vali Vahdettin Özkan\'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Mahir Ünal, vatandaşlarla bayramlaşarak bayramlarını kutladı.
\"MÜSLÜMANLAR BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR\"
Vatandaşların ilgi gösterdiği programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, Müslümanların yaşadığı coğrafyada meydana gelen olaylar nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi. Ünal, şöyle konuştu:
\"Biz burada rahat bir şekilde bayramımızı ederken Suriye\'de, Irak\'ta, Arakan\'da dünyanın değişik coğrafyalarında Müslüman kardeşlerimiz büyük sorunlar, büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda özellikle son bir haftadır Arakan\'la ilgili çok ciddi girişimlerde bulunuyor hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de uluslararası camianın konuya dikkatinin çekilmesi ve oradaki zulmün bitirilmesi için çok ciddi temaslarda bulunuyor, görüşmeler yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede bu konuda sonuç alırız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu girişimler üzerine Amerika da bu konuda Myanmar\'ı uyardı. Ben biliyorum ki bütün Müslüman kardeşlerimiz şu anda bayramlarını yaparken kalplerinin bir yanı Arakan\'da, Myanmar\'da. Orada zulüm gören, acı çeken, mazlum, silahsız, sivil halka yapılan zulmü hakperest olan insanımız doğal olarak kabullenmiyor. Bizim bir özelliğimiz var millet olarak; biz, zalime karşı her zaman dik başlı, mazluma karşı da her zaman merhametli olmuşuzdur. O yüzden nerede bir zulüm varsa orada mazlumun yanında olduk tarihte ve bugün de öyle. Ve bu şuuru da biz, Müslümanlara kazandıranın temel günlerden bir tanesi bayram günleridir. Bayramın kalbimizdeki merhameti artırmasını diliyorum.\"
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programına; Ak parti milletvekilleri Veysi Kaynak, Celalettin Güvenç, İlker Çitil, Mehmet Uğur Dilipak, İmran Kılıç, MHP milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile bürokratlar da katıldı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAAK PARTİ Genel Başkan YardımcısıParti Sözcüsü MahirArakanlı MüslümanlaraCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKahramanmaraş ValiliğiBayramıVali VahdettinMahirBÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR" Vatandaşların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24