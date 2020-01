AK Parti'li Ünal: ABD'deki davaya kaçak FETÖ'cü yargı mensupları lojistik destek veriyor (2)

ÜNAL\'DAN KILIÇDAROĞLU\'NA: SEN ŞAKA MISIN, KARİKATÜR MÜSÜN?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesindeki kongrenin ardından partisinin Göksun İlçe Teşkilatı\'nın olağan kongresine katıldı. Burada konuşan AK Parti\'li Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:

\"Her gün bir yalan söylüyorsun, her gün bir iftira atıyorsun. Çıkıp, eline aldığın birtakım kağıtları, sallıyorsun. Sonra o kağıtların sahte olduğu, o kağıtların senin iddianı ispat etmediği ortaya çıkıyor. Bu sefer hiçbir şey olmamış gibi dün, Mersin\'de konuşuyor. \'Sana salı gününe kadar müsaade diyorum\' diyor. Yahu sen şaka mısın, sen karikatür müsün, sen nasıl bir şeysin? Ne için salı gününe kadar müsaade ediyorsun? Diyor ki \'Bu Sarraf casusmuş. Buna belgeleri kim verdi açıkla\'. Allah Allah. Bu adamın Amerika\'ya gidişi, Amerika\'da hapis yatmamak için Amerikan devleti ile anlaştığını söylemesi, oradaki FETÖ\'cü yargı mensuplarının, Türkiye\'den kaçan yargı mensuplarının, orada yazdıkları senaryoyu New York\'ta Amerikan yargısıyla birlikte buna ezberlettikleri, son derece açık değil mi? Rehin alınmış bir adamın hapisten kurtulmak karşılığında, rehin alınmış bir adamın ifadelerine itibar ederek, sen, bu ülkeye saldırmaya utanmıyor musun? Bu adamın kimin tarafından rehin alındığı ortada. Neyin karşılığında rehin alındığı ortada. Ne için Türkiye\'ye saldırtıldığı ortada.\"

\'REHİN ALINMIŞ BİR ADAMIN TÜRKİYE\'YE DÖNÜK İFTİRALARI KONUŞULUYOR\'

Amerika\'daki mahkemenin hukuki olmadığını savunan AK Parti\'li Ünal, şöyle devam etti:

\"Efendim, Amerika\'nın ambargosu delinmiş. Amerika\'nın ambargosunu kevgire çevirenler, kimdi? Amerika\'nın ambargosunu Almanya deldi mi, İngiltere deldi mi, İsviçre deldi mi, Hollanda deldi mi? Amerika\'nın bizzat kendisi deldi. Peki, bu ülkeler, bu ambargoyu delerken, bir şey yok, Türkiye komşusuyla doğal gaz anlaşması yapmış. Doğal gazı nereden alacağım? Tabi ki oradan alacağım ve bunu da Amerika\'ya deklare etmiş, ticaretini de 2013\'ten sonra gıda ve ilaç üzerine yürütmüş. Diyelim ki bunu ambargoyu delmek, olarak değerlendiriyorsunuz. Peki, o kurulan mahkemede ambargonun delinmesi mi konuşuluyor? Hayır, rehin alınmış bir adamın Türkiye\'ye dönük iftiraları konuşuluyor. İçeride birileri, ne yapıyor? Hemen bunları alıp, yayma görevini üstleniyor. Soruyorum, sen kimin yanındasın? Ülkenin yanında mısın, yoksa ülkeni siyasi ve ekonomik olarak kıstırmak isteyenlerin mi yanındasın?\"

\'İHANET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEK GİBİ BİR SORUMLULUĞUN VAR\'

Partisinin ilçe kongresinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na seslenen AK Parti\'li Ünal, şunları söyledi:

\"Buradan Kemal Kılıçdaroğlu\'na şunu söylemek istiyorum. Türkiye\'nin önemli ve öncelikli, acil meseleleri var. Türkiye\'nin sınır güvenliği gibi terörle mücadele gibi enerji alanında yeni politikalar yürütmek gibi ekonomide yeni adımlar atmak gibi hava savunma sistemi kurmak gibi önemli ve acil meseleleri var. Türkiye\'nin, senin suni gündemlerinle uğraşacak vakti yok. Sen, her hafta ortaya bir yalan atacaksın, ondan sonra o yalanı yayacaksın, Türkiye\'nin siyasetini rehin alacaksın. Beyefendi biz, burada devlet yönetiyoruz devlet. Senin gibi oyun oynamıyoruz. Türkiye de senin oyuncağın değil. Bizim omuzlarımızda 80 milyonun sorumluluğu var, senin bir sorumluluğun yok. Ha senin sorumluluğun var, sana verilen ihanet görevini yerine getirmek gibi bir sorumluluğun var. Sana bunu yaptırmayacağız. Bu imkanı sana vermeyeceğiz. İşte Göksun\'dan tek yürek olarak sesleniyoruz. 80 milyon, biz 15 Temmuz cehenneminden geliyoruz. Sen kiminle gelirsen gel. Bir kez daha söylüyoruz. Mesele, dünyayı arkana alıp, Anadolu\'ya saldırmak değildir. Mesele, Anadolu\'yu arkana alıp, dünyaya meydan okumaktır dünyaya. Sen, bu milleti ne zannediyorsun. Sen, bu milleti yalanlarınla ihanetlerinle oraya koyduğun suni gündemlerle aldatacağını, kandıracağını mı zannediyorsun? Geçti, o günler geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Türkiye\'nin kendisi olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Ünal, \"Bu yapılanlar, Türkiye\'ye karşı değilmiş. Bu Amerika\'daki tezgah, Türkiye\'ye karşı değilmiş. Suriye\'deki tezgah, Türkiye\'ye karşı değilmiş. Amerika\'nın PYD\'ye, YPG\'ye silah yardımı yapması, PKK\'ya yardım yapması, Türkiye\'ye karşı değilmiş. AK Parti\'ye karşıymış, Tayyip Erdoğan\'a karşıymış. Şunu artık öğrenin. AK Parti, Türkiye\'dir. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye\'nin kendisidir. Bunu artık öğrenin, öğrenin\" dedi.



FOTOĞRAFLI