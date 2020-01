Ak Partili Turan, isim vermeden Reza Zarrab davasıyla ilgili konuştu

Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde yenilenen Ak Parti İlçe Binası\'nın açılışını, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptı. Turan burada yaptığı konuşmada, isim vermeden Reza Zarrab davasıyla ilgili olarak, \"Arkadaş, ihracaat yapılan sen değilsin, ithalat yapan sen değilsin, biz şu ülkeyle bunu yapmışız. Sana ne? Biz eyaletin miyiz? Biz senin altında yaşayan bir ülke miyiz? Biz, Gazi Mustafa Kemal\'in şu topraklarda gazi olduğu, şehitler verdiği bağımsız bir ülkeyiz. Bu konuda hiç kimseye hesap verecek halimiz yok\" dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Ak Parti İlçe binası\'nın açılış törenine katıldı. Ak Pirti İlçe Başkanı Mehmet Gözütok ile Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ\'ın konuşmalarının ardından söz alan Turan, isim vermeden Reza Zarrab davasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. ABD\'de görülen dava ile ilgili ana muhalefet partisinin tutumunu eleştiren Turan, şunları söyledi:

\"Mesela meşhur bir dava var biliyorsunuz, davanın konusu ne, hepiniz biliyorsunuz. Türkiye\'den bir vatandaş, başka bir ülkeye altın ihracatı yapmış, konu bu. Bakın altını çiziyorum, ihracaat yapmış adam. Üçüncü bir ülke \'Yapamazsın\' diyor. Arkadaş, ihracaat yapılan sen değilsin, ithalat yapan sen değilsin, biz şu ülkeyle bunu yapmışız. Sana ne? Biz eyaletin miyiz? Biz senin altında yaşayan bir ülke miyiz? Biz, Gazi Mustafa Kemal\'in şu topraklarda gazi olduğu, şehitler verdiği bağımsız bir ülkeyiz. Bu konuda hiç kimseye hesap verecek halimiz yok. Biz Tayyip Erdoğan\'ın yüreğini biliyoruz, yürüyüşünü biliyoruz. O yüzden bir defa daha söylüyorum. Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyetiyiz, ticaretimizi yaparız. Yanlışımız varsa bu mahkemeye hesap veririz. Ona göre beraat eder, ya da cezasını alır. Ama iki ülke arasındaki ticarete, üçüncü bir ülke karışmaz. Ne yaptığımızı iyi bileceğiz. Bu mesele gündeme geldiğinde şunu beklerdik, biz bütün partilerin, bütün örgütlerin şunu demesini beklerdik; \'Kendi kavgamızı biz burda yaparız. Türkiye\'de yaparız. Başka ülke ile hesaplaşma kendi haysiyetimiz olur, bunu yapmayız\', bunu beklerdik. Ama ne oldu, adeta duruşma öncesi ana muhalefet lideri bayram edecek. Kendi beceremiyor, oyunu arttıramıyor. 25\'i on yıldan beri 26 yapamadı. Ordan gelecek mehkeme kararına bel bağladı. Bu doğru bir şey değil, bu milli muhalefet değil, gel burada kavga edelim, mecliste kavga edelim. Burada polemik yapalım, ama Amerika\'nın sesi radyosu gibi çalışmak Gazi Mustafa Kemal\'in partisine yakışmadı, yakışmıyor. O yüzden bir daha söylüyorum. Kimin hatası varsa, kimin yanlışı varsa bunun hesabını sorsunlar. Ama bizim vatandaşımıza, bizim bankamızın genel müdür yardımcısına üçüncü ülkeden hesap sorulmasının bizden çok ana muhalefeti rahatsız etmesi lazımdı. Demesi lazımdı ki, \'Ey iktidar, gel beraber Amerika\'ya gidelim bu yanlışı ortaya koyalım\' demesi lazımdı. Halk Bankası bu devletin malıdır. Ak Parti bugün var yarın yok. Ama bu devletin bankası başka bir ülkeye ihracaatta yardımcı olduğu için üçüncü ülke tarafından yargılanamaz arkadaşlar.\"

\"BİZİM İÇİN HEMŞEHRİ VAR, İNSANIMIZ VAR\"

Turan konuşmasında, parti olarak ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını, bunun da en büyük kanıtının Çokal Barajı olduğunu belirterek, \"CHP\'lisi de, Ak Partilisi de bu ülkenin evladıdır. Buraya yol yapılınca, baraj yapılınca sadece Ak Partili mi istifade edecek. Tabii ki hayır, herkes istifade edecek. Hemen işe başladık ve büyük mesafe aldık. Beraber bölgeye gittik, beraber bakanlığa gittik, işi yoluna koyduk. Lapseki doğalgazın döşemesini nerdeyse bitirdi. Şubat ayında ilk ateşi yakacaklar. Gelibolu nerede, daha vurulan kazma var mı, ben mi kazma vuracağım? Herkes işini yapacak. İskele bozukmuş, ben mi yapacağım, git takip et işini. Sen geldin de biz randevu mu vermedik, sen geldin de destek mi olmadık. Her CHP\'li belediyeye kanunlar çerçevesinde, hakkaniyet ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz\" dedi.

