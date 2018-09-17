AK Partili Turan: Eğitime ayrılan bütçe 135 milyarı buldu

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesinde Plevne Ortaokulu\'nun açılış törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bu yıl eğitime ayrılan bütçenin 135 milyarı bulduğunu söyledi.

Lapseki ilçesinde 2018-2019 yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle Plevne Ortaokulu\'nun açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve veliler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Çanakkale\'de eğitim-öğretim yılının tüm velilere ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, \"Yollar, köprüler, hanlar, hamamlar hepsi yapılır. Ama en önemli yatırım eğitime olan yatırımdır. Türkiyemiz her başlıkta büyümeye devam edecek. Konjektür olarak zaman zaman inmeler çıkmalar olacaktır. Dövizden kaynaklı sorunumuz var. Ama ekonominin tek sorunu asla döviz değildir. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim hepsiyle beraber baktığımızda ortaya çıkan tablo ekonominin verilerini ortaya koyar, değerlendirilir. O yüzden zaman zaman ivme artsa da inse de bir gerçek var ki, yıl 2002\'de bu ülkenin eğitim bütçesi 15 milyar civarında. Bu sene 135 milyarı buldu. Bu yatırımları onurla gururla devam ettireceğiz. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Her alanda daha ciddi, daha iddialı projeler, yatırımlar hayata geçecek\" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Plevne Ortaokulu\'ndaki 20 derslikte 500 öğrenci çalan ilk ders zili ile dersbaşı yaptı. Vali Orhan Tavlı ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile beraberindeki protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Öte yandan, Çanakkale\'de, 2018-2019 yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde 75 bine yakın öğrenci ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte dersbaşı yaptı.

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