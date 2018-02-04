AK Partili Turan, çığ felaketinde yaralanan uzman çavuşu ziyaret etti

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere karşı operasyonda çığ düşmesi sonucu yaralanan evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Kadir Yaman’ı, Lapseki ilçesindeki baba ocağında ziyaret etti.

AK Parti Grup Bakan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, görev yeri olan Batman’da oturan, ancak Bitlis’teki çığ felaketinde yaralandıktan sonra tedavisi için geldiği Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, babası Süleyman Yaman’ın evinde kalan Uzman Çavuş Kadir Yaman’ı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uzman Çavuş Kadir Yaman’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Turan, “Kadir kardeşimizin durumunu ilk öğrendiğimiz andan itibaren takip ediyoruz. Kendisinin talihsiz olayda sağ kurtulması bizim için mutluluk verici. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşacak. Rabbim bu vatan için mücadele eden, göğsünü siper eden tüm askerlerimizi korusun. Şu anda Afrin bölgesinde bayrağımız için mücadele eden tüm Mehmetçik’lerimizin sağ salim dönmesini nasip etsin” dedi.

Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz\'ın da yer aldığı ziyarette, Hacı İsmail Efendi Camii imamı Mustafa Sözen, çığ felaketinde şehit düşen askerlerin ruhu ve yaralı askerlerin biran önce sağlığına kavuşması için dua okudu.

Bitlis’in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyarettepe bölgesinde, \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu\' kapsamında 21 Ocak 2018 Pazar günü, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuş, Uzman Çavuş Kadir Yaman’ın da aralarında bulunduğu 12 asker yaralanmıştı.

FOTOĞRAFLI