AK Partili Sorgun: Muharrem İnce, iddiasının altında kalmıştır

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iadesi konusundaki açıklamalarıyla ilgili, \'\'İddia eden, iddiasının altında kalmıştır\'\' dedi.

Ak Parti Konya İl Başkanlığı\'nın Mevlana Meydanı\'nda düzenlediği milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katılan Ahmet Sorgun, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Gülen\'in Amerika Birleşik Devletleri\'nden usulüne uygun istenmediği yönündeki iddialarını değerlendirdi. Yunus Emre\'nin bir sözüyle cevap veren Sorgun, şunları söyledi:

\'\'Yunus Emre\'nin bir sözü var; \'Dervişlik olsaydı bir taç ile hırka, ben dahi alırdım otuza kırka\'. Siyaset laf ebeliği değildir. İddia eden iddiasını ispat etmek zorundadır. Sayın Genel Başkanımız ona en güzel cevabı verdi. Dedi ki \'Sen bu bilgiyi kimden aldın? Eğer varsa böyle bir bilgi, git sor İstihbarat Teşkilatımıza, Adalet Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza\'. İddia eden, iddiasının altında kalmıştır. Lafügüzaftır.\"



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