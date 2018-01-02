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Politika

AK Parti'li Sorgun: Dostların attığı gül, incitebilir

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili açıklamalarına ilişkin ''Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir" dedi

02 Ocak 2018 15:21

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili açıklamalarına ilişkin \'\'Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir\" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sorgun, partisinin il başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda AK Parti\'li vekiller, belediye başkanları ve parti yöneticileri de yer aldı. AK Parti\'li Sorgun, burada konuşma yaparak, 2017 yılını değerlendirdi ve yeni yıl için de terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. 
\'ASGARİ ÜCRETLİNİN BUZDOLABI ALABİLMESİ İÇİN 1 YIL ÇALIŞMASI GEREKİYORDU\'
Yeni asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Sorgun, \'\'Asgari ücrete 14.2 zam yapıldı. Sırtında yumurta küfesi olmayan asgari ücreti 2 bin de eder, 3 bin de eder. Kendileri iktidar ortağı olduğu 2000\'li yıllarda, asgari ücret, sadece 97 dolar ediyordu. Şimdiki artışla 421 dolar ediyor. 1990\'lı yıllarda ise bir asgari ücretlinin buzdolabı alabilmek için belki 1 yıl çalışması gerekiyordu; ama şimdi en iyisinden bir buzdolabını satın alabiliyor\'\' diye konuştu. 
\'DOSTLARIN ATTIĞI GÜL, ÜZEBİLİR\'
Abdullah Gül\'ün, 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar hakkında görüşü de sorulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, \'\'Cumhurbaşkanımız, nezaketle ve kibar bir şekilde ifade etti. Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir. Sadece bu kadarını söyleyebilirim\" dedi.

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