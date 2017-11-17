Ak Parti'li Şahin: Barajın düşürülmesinin istikrarı olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, seçim barajının düşürülmesi tartışmasına ilişkin \"Barajın bir miktar düşürülmesinin, Türkiye’deki siyasi istikrarı olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bu bağlamda konu, mutlaka başta iktidar partimiz olmak üzere diğer siyasi partilerle birlikte değerlendirecektir\" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile birlikte yapımı devam Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi\'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, AK Parti’nin, uyum yasaları bağlamında çalışma yaptığını söyledi. Siyasi Partiler Kanunu\'nun da ele alınacağını işaret eden AK Parti\'li Şahin, \"Bu konu, gündeme geldiğinde baraj konusu mutlaka değerlendirilecektir. Bizim şimdi bir şey söylememiz, ferdi olarak söylerim, o partimizi bağlayacak düşünce olmaz. Partimizin tüzel kişiliği ve yetkili organlar bu konuya görüşüp, tartışıp, kamuoyuna açıklama yapmadan benim \'şöyle ya da böyle olmalı\' demem, pek şık olmuyor. Kanaatim şudur. Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemine Türkiye geçtikten sonra hükümetteki istikrar konusu büyük ölçüde çözülmüş oluyor. Barajın bir miktar düşürülmesinin Türkiye’deki siyasi istikrarı olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bu bağlamda konu mutlaka başta iktidar partimiz olmak üzere diğer siyasi partilerle birlikte değerlendirecektir\" diye konuştu.

\'SİYASİ PARTİLER ARASINDA İTTİFAK OLABİLİR\'

AK Parti’nin MHP ile ittifak yapmasının gündeme geldiği hatırlatılan AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, \"Bu tür açıklamalar, zaman içerisinde netleşecek olan açıklamalardır. Seçimlere doğru gittiğimizde, yaklaştığımızda gelişmelere göre bu konu, daha açıklığa kavuşur. Geçmişte siyasi partiler, seçimlere girerken, Türkiye’de ittifak yapmışlardır. 1991 seçimlerinde, bunu biz yaşadık. Bunun biraz daha Batı\'lı bazı ülkelerde olduğu gibi yasal düzenlemeyle rahatlatılması ve kolaylaştırılması önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacaktır. Benim şahsi kanaatim, gelecekte Türkiye’de siyasi partiler arasında ittifakların olabileceği şeklindedir\" dedi.



FOTOĞRAFLI