T24 LogoT24 Logo
Politika

AK PARTİ'Lİ ÖZYAVUZ İSTİFA ETTİ TBMM (A.A)

20 Nisan 2011 19:27

-AK PARTİ'Lİ ÖZYAVUZ İSTİFA ETTİ TBMM (A.A) - 20.04.2011 - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz, partisinden istifa etti.  Özyavuz, TBMM Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığına gönderdiği dilekçede, ''gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ediyorum'' gerekçesini kullandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol da 12 Nisan'da partisinden istifa etmişti.  Çağla Aktemur Özyavuz'un partisinden istifa etmesiyle, AK Parti'nin sandalye sayısı 331'e düşerken, bağımsızların sayısı 9'a yükseldi. TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle: AK Parti   331 CHP        101 MHP         72 BDP         20 Bağımsız     9 DSP          6 TP           1 Boş         10 Toplam     550

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24