-AK PARTİ'Lİ ÖZYAVUZ İSTİFA ETTİ TBMM (A.A) - 20.04.2011 - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz, partisinden istifa etti. Özyavuz, TBMM Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığına gönderdiği dilekçede, ''gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ediyorum'' gerekçesini kullandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol da 12 Nisan'da partisinden istifa etmişti. Çağla Aktemur Özyavuz'un partisinden istifa etmesiyle, AK Parti'nin sandalye sayısı 331'e düşerken, bağımsızların sayısı 9'a yükseldi. TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle: AK Parti 331 CHP 101 MHP 72 BDP 20 Bağımsız 9 DSP 6 TP 1 Boş 10 Toplam 550