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AK Partili Öztürk, Masal bebek için devreye girdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde 4 ay önce, iki gözünde sağlık sorunuyla dünyaya gelen Masal bebeğin ameliyat olması için Ege Üniversitesi Hastanesi ile görüşen AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, yardım hesabı işl

17 Ekim 2017 20:48

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde 4 ay önce, iki gözünde sağlık sorunuyla dünyaya gelen Masal bebeğin ameliyat olması için Ege Üniversitesi Hastanesi ile görüşen AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, yardım hesabı işlemlerinin hızlandırılması için girişimde bulunduğunu söyledi.
Marmaris Devlet Hastanesi\'nde 4 ay önce, iki gözünde de sağlık sorunuyla dünyaya gelen Masal bebeğin annesi Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, kızının ışığa kavuşturulması için yetkililerden yardım istedi. Annenin yardım talebine karşılık veren AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla Valiliği Dernekler Masası Müdürlüğü ile görüşerek banka hesap numaralarının verilmesi işlemlerinin hızlandırılmasını istedi. Öztürk, \"Haberi gördükten sonra Marmaris Kaymakamlığı ve Muğla Valiliği ile irtibata geçerek bebek ve aile hakkında bilgi aldım. Muğla Valiliği, Muğla Sağlık Müdürlüğü konunun yakın takipçisi oldu. Ege Üniversitesi Hastanesi ile yapılan görüşmelerde 20 Ekim Cuma günü bebeğin sağlık kontrolü için randevu verildi. Bebek ve ailenin sağlık kontrollerine götürülmesi ve oradaki tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak. Doktorlar ile bebeğin en geç bir ay içinde Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyata alınması için görüştüm. Konunun takipçisiyiz. Hükümet olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz\" dedi.
Anne Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu ise \"Yardım talebimizi duyanlara teşekkür ederim. Kızım sağlığına kavuştuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bizzat giderek, ellerinden öperek teşekkür edeceğim\" diye konuştu.

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