-AK PARTİ'Lİ ÖZKUL'DAN KANUN TEKLİFİ TBMM (A.A) - 04.11.2010 - AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul ve milletvekili arkadaşları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (YURTKUR) Başbakanlığa bağlanmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, Askerlik Kanunu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesi Hakkında Kanun, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda bazı değişiklikler öngörüyor. Teklife göre, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erlere istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. Tugay, alay ve eşiti birlik komutanlığının onayıyla verilecek bu izin, askerlik hizmetinden sayılacak. Mevcut düzenlemeye göre Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altında olan YURTKUR, Başbakanlığa bağlanacak. Başbakan, kurumun yönetimi ile yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla kullanabilecek. YURTKUR, halen yürüttüğü görevleri, yurt içinde ve dışında yapabilecek. YURTKUR Genel Kurulunun Başkanı, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı olacak. Teklifle, Genel Kurulda yer alacaklar yeniden düzenleniyor. YURTKUR Genel Müdürü ve yardımcıları da Genel Kurulda yer alacak. Genel Kurul, yılda bir yerine, iki yılda bir toplanacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren, en geç 4 ay içinde olağanüstü Genel Kurul yapılacak, bu toplantıda Yönetim Kurulu belirlenecek. Olağan genel kurullara ilişkin süreç, bu tarihten itibaren başlayacak. Teklifle, yine 7 kişiden oluşacak YURTKUR Yönetim Kurulunun üye yapısı, kurumun bağlı olduğu bakanlık boyutunda yeniden düzenlenerek, bunların görev ve özlük haklarına ilişkin hükümler getiriliyor. YURTKUR Genel Müdürlüğü, yurtdışında kuracağı yurtlarla ilgili mevzuat uyarınca, ''uzman müşavir'' atayabilecek. -ÖĞRENCİ KREDİLERİ- Teklife göre, YURTKUR'dan kredi alan lisans öğrencileri, kredilerini öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacak; lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ise kredi borcunu mezuniyetten 3 yıl sonra yerine 4 yıl sonra ödemeye başlayacak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan bir borçlu, talep ederse, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak ve birer yılla sınırlı olmak üzere geri ödemeye başlama süresini uzattırabilecek. Sağlık nedenleri dışında, kendi isteğiyle yüksek öğretim kurumundan ayrılan ya da herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci, bu tarihten 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönem halinde kredi borcunu ödeyecek. Teklifin geçici maddesine göre, ''değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede; kredi ödeme zamanı başlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin 2 katı sürede'' ödeyecek. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınacak. Yurt binası ve tesisler TOKİ'ye yaptırılabilecek. Bu bina ve tesisler, kamuya ait taşınmazlar üzerine 49 yılı geçmemek üzere kiralama yoluyla inşa edilebilecek. Bu kapsamdaki işlemler damga vergisi ve harçlardan istisna tutulacak. YURTKUR'un mal varlığı haczedilemeyecek. YURTKUR'un merkez teşkilatında 157, taşra teşkilatında da bin 453 personel görevlendirilecek. -2 YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR- Teklife göre, İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfınca Şifa Üniversitesi adıyla; Trabzon'da da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfınca Avrasya Üniversitesi adıyla vakıf üniversiteleri kurulacak.