AK Partili Özkan'ın acı günü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- AK Parti Milletvekili Hacı Özkan\'ın Mersin\'de dün hayatını kaybeden annesi 103 yaşındaki Sultan Özkan\'ın cenazesi toprağa verildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken dün hayatını kaybeden Sultan Özkan için Muğdat Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti milletvekilleri Yılmaz Teczan ve Ali Cumhur Taşkın ile İl Başkanı Cesim Ercik, CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, siyasi parti temsilcileri, Özkan\'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun\'un kıldırdığı cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Sultan Özkan\'ın cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı\'na defnedildi.



FOTOĞRAFLI