-AK Parti'li Özdağ'ın "Yazıcıoğlu" iddiası MUĞLA (A.A) - 26.09.2011 - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü kanaatinde olduğunu söyledi. Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni akademik yıl açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, bir gazetecinin, ''Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yeni bulgular ve ipuçları var mı?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Yazıcıoğlu ile 35 yıllık arkadaşlığım, 25 yıllık siyaset geçmişimiz vardı. Kumaşı çok sağlam bir siyaset adamıydı. Yazıcıoğlu, öldürülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Helikopterin önemli parçalarını ve vidalarını keçiler mi sökmüştür?' diyerek kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu, demokrasiyi askıya almak isteyenleri tespit ve deşifre etti. Bu yüzden öldürüldüğü kanaatindeyim. Birkaç hafta içinde daha önemli bulgulara ulaşılacaktır. Helikopterin önemli parçalarını kimler sökmüştür, isim isim ortaya çıkacaktır. Kaza soruşturmasına özel yetkili savcı devreye girmiştir. Savcı bu olayı tüm yönleriyle inceleyecek ve katiller ortaya çıkacaktır. Yazıcıoğlu'na tahammül edemeyenler, demokrasiye tahammül edemeyenlerdir, çok partili siyasi hayata tahammül edemeyenlerdir. Darbe yapmak isteyen, değerlerimizi askıya almak isteyenlerdir. Türk devletinin demokratik kazanımlarını geri götürmek isteyenlerdir. Darbeciler Muhsin Yazıcıoğlu'ndan hesap sormuşlardır. Millet ve tarih de darbecilerden hesap soracaktır.''