AK Partili Özdağ'dan Rıdvan Dilmen'e eleştiri

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- AK Parti Alaşehir İlçe Gençlik Kolları\'nın tek listeyle gidilen 5\'inci olağan kongresi\'nde Şükrü Taşpınar başkanlığa seçildi. Kongreye AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \'parkasız Deniz Gezmiş\' benzetmesinde bulunan Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen\'i eleştirmesi damgasını vurdu.

AK Parti Alaşehir İlçe Gençlik Kolları 5\'inci Olağan Kongresi, AK Parti Alaşehir İlçe Lokali\'nde yapıldı. Şükrü Taşpınar\'ın tek aday olduğu kongrede partililere seslenen Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen\'e yüklendi. Dilmen\'i Fenerbahçe\'de oynarken hayranlıkla izlediğini belirten Milletvekili Özdağ, şöyle konuştu:

\"Milli Takım\'daki başarılarıyla da gurur duydum. Elbette Türkiye\'yi, sporu seviyor. Ama bir konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan\'ı görünce, \'Parkasız Deniz Gezmiş\'i görüyorum, parkasız Deniz Gezmiş\'e benzetiyorum\' dedi. Rıdvan kardeşim, \'Recep Tayyip Erdoğan\'ı parkasız Deniz Gezmiş\'e benzetiyorum\' demek Recep Tayyip Erdoğan\'a iftiradır. Bir de benzetiyorum yani Deniz Gezmiş daha üstün, Recep Tayyip Erdoğan buna benziyor. Burada Rıdvan Dilmen boyundan büyük bir laf etmiş. Erdoğan sandıkla gelen adamdır. Deniz Gezmiş ve arkadaşları silahla gelmek istediler. Ellerinde silah, molotofkokteyli, bomba vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi\'ni işgal ettiler. Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinde sadece beyaz oylar ve kalem vardı. Deniz Gezmiş, Amerikan emperyalizmine karşıymış, doğru. Recep Tayyip Erdoğan da emperyalizme karşı. Ama Deniz Gezmiş ve arkadaşları \'Kahrolsun Amerika\' derken, \'Yaşasın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği\' diyordu, \'Yaşasın Çin\' diyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının elinde Türk bayrağı yoktu. Orak, çekiçli bayrak vardı. Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinde ay yıldızlı bayrak var. Recep Tayyip Erdoğan her türlü emperyalizme karşı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları \'go home\' yani \'Evine dön Amerika\' diyordu ama Rusya, Çin\'e, Fidel Castro\'ya \'Hoşgeldin\' diyorlardı. Yok öyle şey. Deniz Gezmiş ve arkadaşları Rusya\'yı överken, oradaki Türkler zulüm görüyorlardı. Sen bunları biliyor musun Rıdvan? Öğren bakalım, öğrenmende fayda var. Diyor ki ben bir İşçi Partili babanın çocuğuydum. Kimin çocuğu olursan ol. Ama Recep Tayyip Erdoğan\'ı Deniz Gezmiş\'e benzetemezsin.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Atatürk\'ten sonra en büyük lider olduğunu söyleyen Milletvekili Özdağ, şöyle devam etti:

\"Erdoğan karizmatik, savaşçı son liderdir. Bundan sonra karizmatik liderler bitmiştir. Ne ABD, ne Rusya, biz tam bağımsız Türkiye istiyoruz. Ne Amerika, ne Rusya ne de Çin, her şey bağımsız Türkiye için. Sizlere bir hedef gösteriyorum, Alaşehir ile birlikte 17 ilçeyi ve Büyükşehir\'i AK Partili yapıp, meydanda eş zamanlı harmandalı oynayalım.\"

Konuşmaların ardından kongrede Şükrü Taşpınar, Alaşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı\'na seçildi. Taşpınar başkanlığındaki yeni yönetikm kurulunda şu isimler yer aldı:

Hayrihan Özkan, Şerafettin Karagöz, Anıl Akıncı, Hüseyin Ali Çamlıbel, Adem Yener, Mehmet Bilgiç, Ali Keşkekoğlu, Barış Güzel, Serhat Demir, Osman Aşık, Mehmet Sargın, Ercan Akça, Erol Uyar, Ömer Özdemir, Jale Nur Kayahan, Burak Özüdüz, Hasan Çetin Özer, Rıza Akça, Mehmet Ural, Tuğçe Çelik, Mustafa Bozkurt, M.Afşin Çapkur, Zeynep Altıntaş ve Pınar Yılmaz.



