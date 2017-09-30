Ak Partili: Müezzinoğlu: Utanmadan, sıkılmadan adalet yürüyüşleri yapıyorlar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, CHP\'yi eleştirerek, \"Nasıl \'Halkçıyız\' dersiniz? Nasıl halk ve adaletten yanayız dersiniz? Bugünlerde utanmadan sıkılmadan \'adalet yürüyüşleri\' yapıyorlar\" dedi.

Edirne\'de avukat Çağrı Muştu\'nun tek aday olduğu Ak Parti Merkez İlçe Kongresi Ticaret ve Sanayi Odası\'nda yapıldı. Kongreye Ak Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Edirne Milletvekili Rafet Sezen ile partililer katıldı. Kongrede konuşan Milletvekili Müezzinoğlu, \"Başkanlık sistemini isterken bu milletin kaderiyle kimse oynayamasın, milletin büyük çoğunluğu ne diyorsa artık o olsun diye istedik. Bakınız başkanlık sistemine karşı çıkanlar hep kapalı kapılar arkasındaki odalara sırtlarını dayamışlardır. Güçlerini oradan almışlardır. Onun için başkanlık sistemine karşı çıkanlar, referandumda hayır kampanyaları yaptılar. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM\'de milletin kürsüsünü işgal ettiler. Peki siz niye işgal ediyorsunuz? biz anayasa değişikliğini kapalı kapılar arkasında değil, milletin vicdanına götürüyoruz\" dedi.

CHP\'nin Adalet Yürüyüşü\'nü eleştiren Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Milletin vicdanına götüreceğimiz bir değişikliğe siz nasıl karşı çıkarsınız? O zaman nasıl \'Demokrasiden yanayız\', \'Milli iradeden yanayız\', \'Halkçıyız\', \'Halk ve adaletten yanayız\' dersiniz? Bugünlerde utanmadan sıkılmadan \'Adalet yürüyüşleri\' yapıyorlar. Başörtüsü sorunu varken adalet yürüyüşü değil, zulüm yürüyüşleri yapıyordunuz bu ülkeye. Bu milletin genç evlatlarına. Yüzde 47 oy alan bir siyasi parti kapatılma davası açıldığında, alkış tutuyordunuz ah bir Ak Parti kapatılsa da meydan bize kalsa diyen, sizler değil miydiniz. O zaman milletin adaleti, milli vicdanın adaleti, sandığın adaleti, demokrasinin adaleti, hiç aklınıza gelmedi mi? 27 Nisan gece e- bildirgesinde, e-muhtırasında ertesi sabah noktasına, virgülüne dokunmadan aynen kabul ediyorum diyen, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, milli iradenin halk ve adaletinde neredeydi? Milletin iradesi 3-4 pırpırlıya teslim edilecek bir anlayışa daha önce hep alkış tuttunuz. O günde alkış tutan bir sıfatınız var bir özelliğiniz var. Bugün yine istediğinizde bu ülkenin demokrasisiyle kimse oynayamaz. Bu milletin vicdanıyla kimse oynayamaz. Bu milletin sandık gücünün karşısında herkes eğilsin, saygı duysun.\"

Konuşmalarından ardından yapılan seçimlerde Edirne Merkez İlçe Başkanlığı\'na tek aday olan Çağrı Muştu seçildi.



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