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AK Partili Miroğlu'nun oğlu, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Nezir GÜNEŞ- Burak EMEK- Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun bugün hayatını kaybeden 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyünde düzenlenen törenle to

07 Şubat 2018 21:16

Nezir GÜNEŞ- Burak EMEK- Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun bugün hayatını kaybeden 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu\'nun cenazesi, Mardin\'in Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve çok sayıda kişi katıldı.
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun 3.5 aydan bu yana Ankara\'daki bir özel hastanede yoğun bakımda tedavi gören oğlu Zerdeşt Miroğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Zerdeşt Miroğlu\'nun cenazesi bugün saat 15.40\'ta özel uçakla Mardin Havalimanı\'na getirildi. Miroğlu\'nun cenazesi daha sonra kara yolu ile konvoy eşliğinde Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyüne getirildi. Köyde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan, Meclis İdare Amiri Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, cenaze töreni sırasında sık sık Orhan Miroğlu\'nun eşini sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze töreni öncesinde köy meydanına dev Türk bayrakları asıldı.
Köy meydanında düzenlenen cenaze töreninde dua okuyan Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, vatandaşlardan helallik istedi. Zerdeşt Miroğlu\'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Mezarlıkta Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu\'na taziyelerini sunan Başbakan Yıldırım, köy meydanında toplanan vatandaşlarla tokalaştıktan sonra Gelinkaya köyünden ayrıldı.

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