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AK Parti'li Miroğlu, Paris'te Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti

Ferit ASLAN/MARDİN, (DHA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Avrupa Konseyi toplantısı için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret edip, çiçek bıraktı

26 Mart 2018 13:58

Ferit ASLAN/MARDİN, (DHA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Avrupa Konseyi toplantısı için gittiği Fransa\'nın başkenti Paris\'te Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya\'nın mezarlarını ziyaret edip, çiçek bıraktı.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bilim Kültür ve Medya Komitesi\'nin toplantısına katılmak üzere Fransa\'ya giden AK Parti\'li Miroğlu ile eşi Canan Miroğlu, toplantı sonrası Paris\'te bulunan Père Lachaise Mezarlığı\'na uğradı. Miroğlu ve eşi, sanatçılar Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney\'in mezarlarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı. AK Parti\'li Miroğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte şu mesajı paylaştı:
​\"Paris\'te yağmurlu bir gün. Canan\'la beraber Père Lachaise Mezarlığı\'na elimizde iki demet çiçekle giriyoruz. Biri Ahmet Kaya, diğeri Yılmaz Güney için. Aklımda De Gaulle\'un ünlü sözü, De Gaulle \'Jean Paul Sartre, Fransa\'dır\' demişti. Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya\'nın Türkiye olması gibi. İkisi de çok sevdikleri ülkelerinden uzakta, ebedi uykularındalar. Onlara çok sevdikleri ülkelerinden selam söyledim. Zaman akıp gidiyor, ama Ahmet Kaya\'nın şarkıları hiç eskimiyor ve aşılamıyor. Allah\'ın rahmetiyle uyu sevgili Ahmet, seni unutmadık ve sana olan sevgimiz hiç azalmadı. Siverek\'te başlayıp, Paris\'te noktalanan bir hayat. Sürü, Yol ve Umutsuzlar\'ın yönetmeni Yılmaz Güney burada yatıyor. Sinemamızın \'Çirkin Kralı\'na Türkiye\'den ve Siverekli, Adanalı hemşehrilerinden selam götürdük.\"

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