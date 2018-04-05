T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Partili Miroğlu, MHP'li Akçay için kitabını imzaladı

Ferit ASLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kendisini ziyarete gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a 'Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık' adlı kitabını imzaladı

05 Nisan 2018 20:56

Ferit ASLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kendisini ziyarete gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay\'a \'Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık\' adlı kitabını imzaladı. Miroğlu ayrıca Akçay\'a gümüş tespih ve ay-yıldızlı rozet hediye etti.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün Meclis\'teki makamında AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nu ziyaret etti. Akçay, bir süre önce yaşamını yitiren Orhan Miroğlu\'nun oğlu Zerdeş Miroğlu için taziyelerini sundu. Erkan Akçay ayrıca Miroğlu\'na yanında getirdiği \'Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık\' adlı kitabını imzalattı.
Miroğlu ise Akçay\'a, Mardin\'in Midyat ilçesinde yapılan telkâri tespih ile ay-yıldızlı rozet hediye etti. Görüşmede, Türkiye\'nin siyasi gündemenin de değerlendirildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit ASLANANKARA DHA AK Parti Mardin Milletvekili Orhan MiroğluMHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Yüzyıl KürtlerBağımsızlıkMiroğluAkçayMHP Grup Başkanvekili Erkan AkçayMeclisAK Parti Mardin Milletvekili Orhan MiroğluOrhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24