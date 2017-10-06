AK Partili milletvekillerinden Çanakkale Belediye Başkanına 1 TL'lik tazminat

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Ayhan Gider, belediye meclisinde AK Parti\'li kadın üyeyle tartışan CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan hakkında 1 TL\'lik tazminat davası açtıklarını bildirdi.

AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Ayhan Gider TBMM\'de düzenledikleri basın toplantısında Çanakkale Belediye Meclisi\'nde CHP\'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile AK Parti\'li meclis üyesi Tülay Ömercioğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayhan Gider, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın özür dilemesini isteyerek \" Ülgür Gökhan ruhsal durumunu belediye meclisinde açığa çıkarmıştır. Meclis üyesi bir kadına önce tehditlerde bulunmuş, sonra mikrofonun sesini kapatmış, sonra dışarı çıkmalarını istemiştir. Bu hareketi kınıyoruz sonra Türkiye önünde özür dilemesini bekilyoruz. Yaptıkları hareketin tamamen yanlış olduğunu tek müsebbinin kendileri olduğunu kamuoyuyla paylaşmalarını istiyoruz. Onun üslubuna aynı şeklide cevap vermeyen belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. yoksa şimdi çok daha elim ve acı şeyleri paylaşıyor, tartışıyor olurduk. Kendisini insan ve kadın haklarına saygılı bir belediye başkanı olmaya davet ediyorum.\" diye konuştu.

AK parti Grup başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ülger Gökhan\'ı kınadığını belirterek şunları söyledi:

\"Bu terbiye dışı yaklaşımı kınıyoruz. Çanakkale Cumhuriyetimizin önsözü, milli şuurun başkentidir. Böyle talihsiz olaylarla anılmış olması mahcubiyet vesilesi. Başkanın ilk olayı değildir bu inşallah son olur. Sayın başkan Çanakkale\'ye yük olmaya başlamıştır. Öncelikle CHP Genel Merkez yönetimini, Sayın Kılıçdaroğlu\'nun bu konuda hassa olmasını talep ediyorum. Bu kadına karşı şiddettir. Hiçbir ortamda olmaması gereken görüntüdür. İlgililerin adım atmasını ümit ediyorum. Kadın derneklerinin bu konuda sessiz kalması bizi üzen taraftır. Şehre yük olan huzur kenti Çanakkelemizin milletvekilleri olarak başkan hakkında 1 TL\'lik tazminat davası açmayı görev biliyoruz. Aynı şeklide CHP\' li kadın milletvekillerinin olaya hassasiyet göstermesini temenni ediyoruz.\"